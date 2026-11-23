Il y a ceux qui rêvent de nuits silencieuses et ceux qui ne sauraient imaginer leur village sans le son de ses cloches. À La Garnache, en Vendée, cette petite querelle de voisinage s’est terminée dans les urnes dimanche 22 novembre 2026. Et les amoureux du carillon l’ont largement emporté.

Vivre ensemble, c’est accepter certaines habitudes de ses voisins. Le chien qui aboie, le coq qui chante, les enfants qui jouent et, dans quelques villages français, les cloches qui sonnent. À La Garnache, les habitants ont même une spécialité : leur carillon fonctionne jour et nuit, sans jamais considérer que trois heures du matin serait une heure un peu excessive pour donner de ses nouvelles.

Depuis 1942, les six cloches du carillon de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption marquent les quarts d’heure, y compris entre 22 heures et 7 heures. Selon les informations rapportées par La Dépêche, cela représente 726 coups de cloche par nuit. Un chiffre impressionnant pour les visiteurs, beaucoup moins surprenant pour ceux qui ont grandi avec cette musique.

Mais tout le monde ne s’y est pas habitué.

Une pétition pour dormir, des voisins pour défendre la tradition

Au début de l’année 2026, plusieurs riverains ont demandé que le carillon cesse de sonner pendant la nuit. Une pétition réunissant plus de quarante signatures a été transmise à la mairie. La revendication était plutôt mesurée : conserver les cloches pendant la journée, mais leur accorder quelques heures de repos nocturne.

En particulier l’été, lorsque les fenêtres restent ouvertes pour laisser entrer un peu de fraîcheur. Les personnes qui habitent à proximité immédiate du clocher peuvent difficilement faire semblant de ne rien entendre.

De l’autre côté, les défenseurs du carillon rappellent que cette tradition fait partie de l’identité du village. Une identité que certains connaissent depuis l’enfance, et que d’autres ont découverte en venant s’installer dans cette commune de quelque 5 500 habitants.

C’est d’ailleurs une situation assez classique dans les campagnes françaises. On vient chercher un cadre de vie, une ambiance, un patrimoine, des habitudes qui n’existent plus forcément dans les grandes villes. Mais ces habitudes peuvent aussi avoir quelques inconvénients. Le charme du clocher se révèle parfois particulièrement sonore lorsqu’on habite juste en face.

Faut-il pour autant tout modifier ? La question dépasse largement les cloches. Elle touche à la manière dont les anciens et les nouveaux habitants partagent un même territoire, avec des attentes qui ne sont pas toujours identiques.

Finalement, le village a choisi de garder sa petite musique

Plutôt que de laisser la discussion s’envenimer, la municipalité a organisé une consultation dimanche 22 novembre.

Le résultat, rapporté par BFMTV, est assez net : près de 75 % des votants ont refusé l’arrêt des sonneries nocturnes. La participation n’a toutefois atteint que 15,8 %, ce qui rappelle que tous les habitants n’ont pas jugé nécessaire de se prononcer.

Les cloches vont donc continuer à rythmer la vie locale comme elles le font depuis plus de quatre-vingts ans.

Pour les riverains qui réclamaient davantage de tranquillité, le résultat ne règle évidemment pas le problème du sommeil. Mais pour ceux qui souhaitaient préserver le carillon, il confirme qu’un village est aussi fait de petites habitudes collectives, parfois un peu bruyantes, auxquelles ses habitants restent attachés.

À La Garnache, le vivre-ensemble passe donc par une tradition sonore qui a résisté au vote. On peut aimer ou ne pas aimer les cloches, mais il faut reconnaître qu’elles ont au moins une qualité : elles ne risquent pas d’oublier de vous rappeler l’heure.