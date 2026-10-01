Amazon : 9.500 postes sans diplôme et 1.700 CDI à la clé

Amazon a annoncé le recrutement de 9.500 agents logistiques sans condition de diplôme, illustrant ainsi sa volonté d’encourager l’inclusion professionnelle. Ce modèle promeut la mobilité sociale à travers une formation gratuite, des salaires équitables et une passerelle vers l’emploi stable, comme en témoignent les 1.700 conversions en CDI de l’année précédente.

L’inclusion professionnelle en action : zéro diplôme requis

Amazon ouvre ses portes logistiques à tous, sans exigence de diplôme, ciblant les personnes éloignées du marché du travail. Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique, souligne : « Nos recrutements saisonniers vont au-delà du simple renfort : ils représentent de véritables opportunités d’entrée. L’an dernier, près de 1.700 saisonniers ont intégré nos équipes en CDI, sans diplôme requis. »

Les postes disponibles couvrent l’ensemble de la chaîne logistique et sont répartis sur 40 sites en France, incluant de nouveaux centres à Illiers-Combray, Colombier-Saugnieu, Beauvais et La Boisse, prévus pour 2026.

Formation gratuite dès le premier jour : investissement dans les talents

Chaque saisonnier reçoit une formation dès son arrivée, financée par Amazon, visant à développer des compétences valorisables sur le marché du travail. D’ici 2030, l’entreprise investira 50 millions d’euros pour améliorer les compétences de ses employés en partenariat avec l’AFPA.

Cette approche transforme la perception traditionnelle du travail saisonnier. Avec 1.700 conversions en CDI en 2025, le modèle démontre son efficacité en offrant une progression professionnelle durable.

Au-delà du saisonnier : créer des trajectoires sociales ascendantes

Sur les saisonniers recrutés l’année précédente, 1.700 ont obtenu un CDI, renforçant la position d’Amazon dans l’insertion professionnelle. L’entreprise prévoit de créer 8.000 CDI supplémentaires grâce à l’ouverture de nouveaux sites, offrant ainsi de nouvelles opportunités.

Les salariés bénéficient d’un salaire d’entrée de 2.000 euros brut mensuels, supérieur au SMIC. Après 24 mois en CDI, la rémunération atteint 2.500 euros brut, incluant un 13e mois et une prime annuelle, renforçant la mobilité sociale.

Expansion territoriale et création d’opportunités locales

Avec l’ouverture de quatre nouveaux centres en 2026, Amazon renforce sa présence territoriale en créant des emplois dans les régions d’Illiers-Combray, Colombier-Saugnieu, Beauvais et La Boisse. Les 9.500 postes saisonniers sont répartis dans toute la France, offrant de nouvelles perspectives aux bassins d’emploi fragilisés.

Amazon prévoit de créer 8.000 CDI dans les 18 mois suivant octobre 2026, renforçant ainsi sa stratégie de pérennisation de l’emploi. Depuis 2000, l’entreprise revendique la création de plus de 25.000 CDI en France, tout en devant composer avec les critiques sur les conditions de travail.

50 millions d’euros pour la formation d’ici 2030 : la vision d’Amazon

Avec un investissement de 50 millions d’euros pour la formation d’ici 2030, Amazon vise une montée en compétences à grande échelle. L’École Amazon, en partenariat avec l’AFPA, offre des parcours certifiants permettant aux salariés d’évoluer vers des postes à responsabilité ou de se reconvertir.