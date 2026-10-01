« J’ai failli racheter un abattant neuf » : cette astuce au tournevis que les bricoleurs connaissent bien fait le tour des réseaux

Il a fini par comprendre que la cause probable du problème était des boulons desserrés. Armé d’un simple tournevis, il a réglé la panne en cinq minutes : la lunette de ses toilettes est redevenue parfaitement stable, raconte Tom’s Guide.

Pendant des semaines, l’auteur de ce témoignage voyait sa lunette se déplacer à chaque fois qu’il s’asseyait. Il imaginait un problème de plomberie mystérieux, nécessitant l’intervention d’un professionnel. La solution était en réalité beaucoup plus simple qu’il ne le pensait.

Pourquoi les boulons finissent par se desserrer

Chaque fois qu’on s’assied et que l’on déplace son poids, une pression s’exerce sur les boulons qui relient la lunette à la cuvette. Ce mouvement répété finit par les desserrer progressivement, au fil des utilisations.

Plusieurs facteurs aggravent le phénomène. Les fixations en plastique s’usent plus vite que celles en métal. Les lunettes anciennes développent parfois des fissures ou des charnières déformées qui les empêchent de rester stables. Dans d’autres cas, le problème remonte carrément à l’installation initiale : les boulons n’ont jamais été correctement serrés au départ.

Une lunette qui glisse n’est pas qu’une gêne au quotidien. Elle représente aussi un risque de chute, en particulier pour les personnes âgées ou les enfants.

Resserrer soi-même, en quelques minutes

L’opération ne nécessite qu’un tournevis, et éventuellement une pince. Il faut d’abord localiser les boulons qui relient la lunette à la cuvette : selon l’âge et le modèle des toilettes, ils sont accessibles par-dessus ou par-dessous la lunette. Il suffit ensuite de les tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour les serrer.

L’objectif est un serrage ferme, mais pas excessif : assez pour que la lunette ne bouge plus, sans risquer de casser les boulons. Dans la majorité des cas, cette simple manipulation suffit à régler le problème : on serre, on teste, et c’est terminé.

Si le serrage ne suffit pas, il faut vérifier que la lunette correspond bien à la cuvette des toilettes. Certaines lunettes sont vendues comme universelles, mais des incompatibilités existent malgré tout. Une autre option consiste à installer des patins antidérapants en caoutchouc sous la lunette, peu coûteux et posés en quelques secondes, pour créer une adhérence supplémentaire même si les boulons venaient à se desserrer légèrement à nouveau.

Deux erreurs sont à éviter. Serrer trop fort, d’abord : les boulons risquent de casser, ce qui oblige à acheter des pièces de rechange qui n’étaient pas prévues. Retarder la réparation, ensuite : une lunette qui glisse en permanence peut finir par casser complètement, transformant un simple ajustement en remplacement complet.

Si les fixations existantes paraissent anciennes ou usées, mieux vaut les remplacer entièrement plutôt que de simplement les resserrer. Des boulons vieillissants ont en effet tendance à se desserrer à nouveau rapidement, même après un bon coup de tournevis. Il faut aussi veiller à centrer correctement la lunette avant de la fixer définitivement : mal alignée, elle reste inconfortable et ne se ferme pas correctement.