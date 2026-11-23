Leurs plaisanteries, leurs voix, leur gestuelle et même leurs décors sont repris par des personnages artificiels. Aux États-Unis et en Europe, des artistes dénoncent une utilisation de leur travail sans autorisation. Pour certains, la crainte d’être copiés change déjà la manière de travailler.

Pour un humoriste, publier un extrait de spectacle sur Instagram ou TikTok est un moyen de se faire connaître. Un sketch qui circule peut attirer de nouveaux spectateurs, remplir une salle ou donner envie à un programmateur de découvrir l’artiste. Mais que se passe-t-il lorsqu’un personnage virtuel reprend ce même sketch et recueille l’attention à sa place ?

Olivia Carter a choisi de moins exposer ses nouvelles créations. Dans une enquête publiée par l’Agence France-Presse le 11 novembre 2026, l’humoriste new-yorkaise explique avoir cessé de partager certains nouveaux numéros en ligne, notamment parce qu’elle craint de les voir reproduits par des comptes utilisant l’intelligence artificielle. Une plaisanterie qu’elle avait notamment présentée à la télévision a déjà été reprise dans une vidéo mettant en scène une femme virtuelle.

Le problème dépasse le fait de voir quelqu’un raconter la même histoire. Un numéro d’humour se construit, s’essaye, se modifie, parfois pendant des années. L’artiste y ajoute sa voix, son rythme, son interprétation. Et ce sont précisément ces éléments que les nouvelles techniques de transformation vidéo peuvent conserver.

Des années de travail derrière quelques secondes de vidéo

L’humoriste américaine Julia Jasunas a découvert qu’un personnage virtuel appelé « Aylen Skye » utilisait l’une de ses plaisanteries. Le compte Instagram associé dépassait 230 000 abonnés avant d’être supprimé. Il renvoyait également vers Fanvue, une plateforme proposant notamment des contenus payants.

George Brett Olson a vécu une expérience similaire. Une femme virtuelle, « Tiffany Sloane », reprenait son texte, sa tenue et le décor de sa représentation. Cette fois, le compte avait dépassé 370 000 abonnés et renvoyait vers un service de contenus pour adultes.

Pour les intéressés, l’impression est doublement désagréable. Leur travail est repris et, en plus, il sert à mettre en scène des personnages sexualisés auxquels ils n’ont jamais demandé à être associés.

Le phénomène touche aussi la musique. La guitariste britannique Sophie Lloyd a vu plusieurs de ses performances reprises par des comptes présentant de fausses musiciennes. D’après l’enquête de BBC Verify du 22 novembre, la transformation conservait jusqu’à ses gestes et ses expressions.

La création artistique ne se résume pourtant pas à la vidéo finale. Avant de pouvoir jouer un morceau ou interpréter un sketch, il y a des répétitions, de la préparation et un apprentissage souvent très long.

Une menace pour la visibilité des artistes

Sur les plateformes, cette préparation n’apparaît pas. Le public voit seulement une vidéo et peut croire que le personnage affiché en est l’auteur.

Le risque pour les artistes n’est pas uniquement de voir leur travail réutilisé. C’est aussi de perdre le lien entre une prestation réussie et leur propre nom. Or ce lien contribue à construire une carrière, à obtenir des engagements, à vendre des billets ou à développer une communauté.

Michael Smith, professeur à l’université Carnegie Mellon interrogé par l’AFP, s’inquiète de cette fragilisation de la première étape d’une carrière artistique : celle durant laquelle les nouveaux talents doivent être découverts. L’enjeu est particulièrement important pour les professionnels qui dépendent des réseaux sociaux pour rencontrer leur public.

Il reste difficile de mesurer les revenus effectivement perdus. Les audiences affichées par les comptes artificiels ne permettent pas, à elles seules, de calculer ce qu’auraient gagné les créateurs originaux.

Mais une conséquence est déjà observable : lorsqu’une humoriste préfère garder ses nouveaux textes hors ligne, la peur de la copie modifie directement son travail et ses possibilités de promotion.

Les plateformes pourront-elles reconnaître la véritable performance ?

Au Royaume-Uni, le syndicat d’artistes Equity réclame un renforcement des protections contre les utilisations non autorisées des performances par l’IA, rapporte BBC Verify.

De son côté, Instagram a commencé le 17 novembre à déployer un dispositif de protection des vidéos originales. Le système propose aux créateurs éligibles plusieurs actions lorsqu’une copie est détectée. Une reconnaissance plus avancée des contenus dont les images ont été remplacées par IA est également annoncée, mais son expérimentation reste limitée.

Les créateurs vont donc devoir continuer à rendre leur travail visible tout en surveillant ce qu’il devient ailleurs. Pour un artiste qui utilise les réseaux sociaux afin de remplir ses salles ou de développer sa carrière, c’est un équilibre assez difficile : ne rien publier signifie perdre une partie de sa visibilité, mais publier peut aussi offrir son prochain numéro à un personnage qui n’existe pas.