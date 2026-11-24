Plus besoin de saisir son code secret puisque la carte reconnaît immédiatement le doigt, explique Frédéric Martinez, responsable marketing produit chez Thales, cité par TF1. L’entreprise française a mis au point une carte bancaire biométrique destinée à remplacer le code à quatre chiffres : il suffit d’apposer son empreinte digitale sur un capteur intégré à la carte au moment du paiement pour valider la transaction, sans aucun plafond de montant.

Le geste prend environ 0,3 seconde. Le porteur pose son pouce sur un capteur de la taille d’un demi-timbre avant d’approcher la carte du terminal, sans taper de code ni sortir son téléphone. L’empreinte est convertie en modèle chiffré, stocké dans un élément sécurisé de la carte : elle ne la quitte jamais, ni la banque ni le commerçant n’y ont accès. La puce est intégrée par Thales à La Ciotat.

Ce dispositif va plus loin que le « Sans Contact Plus », en vigueur depuis le 27 juin 2024, qui autorise les paiements sans insertion de carte au-delà de 50 euros mais impose toujours le code PIN pour les montants élevés. Avec la carte biométrique, cette obligation disparaît : le capteur authentifie directement le porteur, quel que soit le montant.

BNP Paribas en pionnier, le Crédit Agricole lui emboîte le pas

BNP Paribas a ouvert la voie dès 2019, en partenariat avec Thales. La banque propose l’option sur sa carte Visa Premier, facturée 134 euros par an avec un surcoût d’environ 24 euros lié à la biométrie. Cette offre aurait dépassé les 100 000 cartes émises courant 2025.

Le Crédit Agricole cible ses clients équipés des gammes Mastercard Gold Débit Différé et Mastercard World Elite Débit Différé, avec un enrôlement de l’empreinte à domicile via un boîtier dédié. Société Générale prépare de son côté un déploiement qui dépasserait le seul segment premium. Les néobanques comme Revolut restent plus prudentes, le coût unitaire de production demeurant élevé pour une carte proposée gratuitement.

Ce coût a pourtant nettement reculé grâce aux progrès des composants tout-en-un fabriqués par Samsung, Infineon et STMicroelectronics : il est passé d’environ 20 dollars en 2020 à moins de 5 dollars fin 2025. Aucune mise à jour n’est nécessaire côté commerçant, la carte restant compatible avec les terminaux de paiement existants.

Sur le plan de la sécurité, le taux de fraude à la carte bancaire est tombé sous 0,05 % au premier semestre 2025. Un chiffre déjà très bas, qui laisse penser que l’enjeu de cette biométrie tient surtout à aligner l’expérience de la carte plastique sur celle d’Apple Pay ou de Google Pay.

Mastercard a formulé un programme baptisé « Vision 2030 », qui prévoit la disparition des numéros de carte d’ici 2030 en Europe, au profit de la tokenisation et de cartes dites numberless. Couplée à la biométrie, sur smartphone ou sur carte, cette évolution reléguerait le code à quatre chiffres à un rôle de secours, réservé aux terminaux anciens ou aux pannes.