Pour 42 % des consommateurs interrogés par E.Leclerc, un produit est local s’il vient de leur région administrative ; 28 % limitent cette appellation à leur département. Menée auprès de 3 200 personnes entre octobre et novembre 2026, l’enquête montre combien la distance retenue varie d’un répondant à l’autre.

De la commune à la région, où placer la limite ?

Aucune loi française ne définit précisément le produit local. La réglementation européenne impose de mentionner le pays d’origine de certaines denrées alimentaires, sans fixer d’échelle infranationale. Les distributeurs choisissent donc leurs critères : Carrefour retient un rayon de 50 kilomètres, Système U la région et Intermarché le département.

Les réponses varient aussi selon le lieu de résidence. En Bretagne, 51 % des personnes interrogées considèrent leur région entière comme un périmètre local, contre 34 % en Île-de-France. Les habitants des zones rurales retiennent en moyenne un rayon de 30 kilomètres ; les urbains vont jusqu’à 100 kilomètres. Pour 15 % des sondés, seul un produit fabriqué dans leur commune mérite cette appellation. La densité du territoire entre dans ces représentations : 30 kilomètres traversent plusieurs cantons agricoles en Creuse, mais couvrent des millions d’habitants et des dizaines de communes en région parisienne.

Le local ne se confond pas avec le circuit court

Selon l’étude, 67 % des Français confondent produit local et circuit court. Ce dernier désigne une vente avec au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, quelle que soit la distance parcourue. Un fromage savoyard vendu directement à Marseille relève ainsi du circuit court sans être local pour un Marseillais. À l’inverse, des tomates cultivées à 20 kilomètres puis passées par trois grossistes ne suivent pas un circuit court.

Parmi les personnes interrogées, 38 % pensent qu’une mention régionale sur l’emballage garantit automatiquement un produit local lorsqu’elles achètent en grande surface. certaines initiatives territoriales tentent de déconstruire cette croyance en informant les consommateurs.

Terroir et commerce de proximité, deux autres lectures du local

La distance n’est pas le seul critère invoqué. Pour 73 % des répondants, le mot « local » évoque spontanément le terroir, notion française sans équivalent direct dans d’autres langues. Ils y associent notamment des savoir-faire anciens, des recettes transmises et l’authenticité ; 61 % estiment qu’un produit local doit impérativement être fabriqué selon des méthodes traditionnelles. Dans cette conception, une baguette industrielle cuite sur place est rarement perçue comme locale, contrairement à un pain artisanal produit à 50 kilomètres.

La place du commerçant dans la définition divise également. Pour 44 % des Français, un commerçant de proximité qui vend des marchandises importées contribue à l’économie locale ; l’autre moitié rejette cette idée. Un primeur parisien proposant des oranges espagnoles peut être considéré comme local au regard de ses salariés du quartier, de ses impôts payés localement et de sa présence dans le commerce de proximité, mais pas si l’on retient les circuits de production et l’empreinte carbone.

E.Leclerc revendique son ancrage local à travers ses 700 magasins indépendants et ses 140 000 employés en France, même si une partie des produits vendus est importée. La distinction entre emplois créés sur un territoire et origine des produits rejoint le débat sur l’implantation des entreprises.

Des définitions qui varient selon l’âge et la catégorie sociale

Chez les moins de 35 ans, 58 % citent spontanément la réduction de l’empreinte carbone pour définir le local. Les plus de 55 ans mettent davantage en avant le soutien aux producteurs régionaux, mentionné par 69 % d’entre eux. Le périmètre retenu diffère aussi selon la catégorie socioprofessionnelle : 31 % des personnes appartenant aux catégories supérieures acceptent une distance allant jusqu’à 150 kilomètres, contre 18 % des ouvriers et employés, qui rattachent davantage le local à leur bassin de vie immédiat.