Imaginez que vous ayez réussi, malgré un salaire relativement faible, à mettre un peu d’argent de côté. De quoi remplacer un réfrigérateur, payer une réparation sur votre voiture ou faire face à une dépense médicale. Aux États-Unis, selon l’État dans lequel vous vivez, cette épargne pourrait demain vous faire perdre votre aide alimentaire.

C’est l’une des conséquences du projet de réforme présenté le 10 novembre 2026 par le ministère américain de l’Agriculture, dirigé par Brooke Rollins. Une réforme dont le vice-ministre Stephen A. Vaden a signé le texte et qui remet en question un dispositif utilisé par une grande majorité des administrations chargées de distribuer les aides du SNAP.

Une épargne de précaution qui pourrait devenir un problème

En vertu des règles fédérales ordinaires du SNAP, un foyer sans personne âgée ou handicapée ne peut généralement pas disposer de plus de 3 000 dollars de patrimoine pris en compte dans le calcul de son éligibilité. Or, de nombreux États américains ont supprimé ce plafond grâce à un mécanisme d’éligibilité élargie.

Le même mécanisme leur permet de retenir des plafonds de revenus bruts plus élevés. Ainsi, en Arizona ou en Californie, ces derniers peuvent atteindre le double du seuil fédéral de pauvreté. Ce qui ne veut pas dire que tous les ménages dont les revenus se situent sous ce plafond reçoivent automatiquement de l’argent : le montant de l’aide reste calculé en fonction de leur situation financière.

Mais en supprimant cette souplesse, le gouvernement américain pourrait placer certaines familles devant un choix particulièrement difficile : conserver une épargne de précaution ou continuer à bénéficier d’une aide pour faire leurs courses.

Jusqu’à dix millions de personnes concernées, selon une association

Le Food Research & Action Center, une organisation américaine de lutte contre la faim, estime que les conséquences pourraient être encore plus importantes que ne le prévoit le gouvernement. Selon ses propres projections, plus de sept millions de personnes, voire dix millions, risqueraient de perdre leur aide alimentaire.

L’association s’inquiète tout particulièrement du sort des travailleurs modestes et des personnes âgées.

Le ministère de l’Agriculture estime, pour sa part, que les assouplissements actuels permettent d’attribuer des prestations à des foyers dont les ressources dépassent les limites prévues par le cadre fédéral. C’est précisément sur la pertinence de ces limites que porte une partie de la contestation.

Car avoir un emploi ne signifie pas nécessairement avoir les moyens de se nourrir correctement. Et avoir quelques économies n’est pas non plus la garantie de pouvoir faire face durablement au coût du logement, des soins et de l’alimentation.