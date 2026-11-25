Dans l’administration et la gestion des entreprises, les femmes représentent 80 % des employés mais 56 % des cadres, selon la nouvelle étude du LIFT, le laboratoire de HEC Paris consacré au futur du travail. Or ce sont précisément les employés de cette famille de métiers qui se trouvent parmi les plus exposés à l’IA générative. Le développement d’une nouvelle technologie pourrait donc accentuer des inégalités qui, elles, n’ont rien de nouveau.

Les emplois en CDI sont aussi concernés

Les chercheurs ont classé les professions en fonction des tâches que l’IA est susceptible de réaliser, puis réparti environ 22,7 millions de salariés, à partir de données de l’Insee arrêtées fin 2022, en cinq groupes. Dans celui le plus exposé, 62,7 % des salariés sont des femmes, alors qu’elles représentent 49,5 % de l’ensemble des salariés étudiés. Ce n’est pas le sexe des salariés qui détermine leur exposition, mais le métier qu’ils exercent.

Autre caractéristique de ces emplois : ils sont loin d’être tous précaires. Parmi les salariés du groupe le plus exposé, 76,4 % occupaient un poste en CDI, contre 50,9 % dans le groupe le moins exposé. Ce dernier comprend, il est vrai, beaucoup plus de fonctionnaires, que les chercheurs comptabilisent séparément. Il ne s’agit toutefois pas d’un décompte des salariés qui risquent de perdre leur contrat : l’indicateur mesure les possibilités offertes par la technologie, pas les décisions des employeurs.

L’apprentissage face à la transformation du travail de bureau

Parmi les salariés les plus exposés, 5,4 % sont des apprentis, contre 3,4 % sur l’ensemble de la population étudiée. Si les tâches confiées aux débutants sont de plus en plus souvent réalisées par des logiciels, il faudra trouver d’autres moyens de leur faire acquérir les compétences qui leur permettront de progresser dans l’entreprise. Les chercheurs invitent notamment à suivre les embauches à l’issue des contrats d’alternance.

La question de l’égalité professionnelle se pose aussi au-delà de la France. Dans une étude publiée le 5 mars 2026, l’Organisation internationale du travail estimait que 29 % des professions à dominante féminine étaient exposées à l’IA générative, contre 16 % des professions à dominante masculine. L’accès des salariées à la formation et leur participation aux décisions qui transformeront leur travail constituent, pour l’organisation, des enjeux majeurs.