Imaginez une petite entreprise française qui fabrique des meubles, des jouets ou des confitures et dont le patron reçoit un appel d’un client italien. Il ne parle pas italien, son client ne parle pas français et le seul salarié qui parle la langue de Dante est justement en vacances. Il y a de quoi regretter que l’on n’ait pas été un peu plus attentif pendant les cours de langues au collège. Sauf que, désormais, le patron peut demander à son téléphone de jouer les interprètes.

Des conversations professionnelles traduites, puis résumées

Free a en effet lancé Traduction Live, également disponible pour les entreprises : le service est inclus dans les forfaits Free Pro Max et Entreprises Monde. Chaque personne s’exprime dans sa langue et entend une version traduite de ce que lui dit l’autre. Et si le patron a activé le clonage vocal, le client peut même entendre une voix de synthèse qui ressemble à la sienne.

La fonctionnalité qui pourrait surtout intéresser les personnes qui passent une bonne partie de leur journée au téléphone, c’est celle qui permet de recevoir, après la conversation, un SMS récapitulatif des informations importantes. L’autre participant doit être averti et peut s’opposer à la production du résumé. On pourrait ainsi retrouver plus facilement un horaire convenu avec un client ou le détail d’une demande, sans avoir à chercher le bout de papier sur lequel on pensait l’avoir noté.

Mais attention à ne pas confondre une conversation traduite avec une conversation comprise dans ses moindres nuances. Un prix, une date de livraison, un chiffre mal restitué et, tout à coup, ce qui était censé être un gain de temps peut devenir une très longue séance d’explications. Les restrictions détaillées par Free rappellent que les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs et ne remplacent pas une traduction professionnelle. Autant confirmer par écrit les engagements importants. Il restera, dans certaines entreprises, une excellente raison de se réjouir du retour de vacances du collègue qui parle italien.