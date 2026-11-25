Il n’existe pas de mode hiver qui permettrait de rendre ses fenêtres plus étanches en tournant une simple vis. C’est la conclusion d’une vérification menée par TF1Info sur une astuce qui revient chaque année avec la baisse des températures, largement relayée sur les réseaux sociaux.

De nombreuses vidéos circulent sur Instagram, Facebook et TikTok, certaines dépassant le million de vues et quelques-unes atteignant jusqu’à deux millions. Elles montrent comment faire passer ses fenêtres du mode été au mode hiver en tournant légèrement, à l’aide d’une clé Allen, une petite vis ou galet métallique situé sur la tranche verticale du battant.

Cette manœuvre scellerait plus hermétiquement la fenêtre et réduirait le passage de l’air froid, selon ces publications. Des influenceurs y voient un bon conseil pour faire baisser la facture de chauffage.

Un réglage bien réel, mais pas un mode hiver

Le galet existe, et il est effectivement possible de le resserrer. Il règle la pression exercée par le vantail et son joint sur le cadre de la fenêtre, un mécanisme qui joue un rôle réel dans l’étanchéité. Mais aucun réglage de ce nom n’existe, a tranché un artisan de l’entreprise Les Fenêtres de la reine, à Boulogne-Billancourt, interrogé par TF1Info.

Les fenêtres sont censées être étanches toute l’année. « Quand on pose une fenêtre, il ne doit pas y avoir d’air qui passe », a résumé Jean-Luc Prêts, artisan menuisier parisien. Selon lui, un resserrage occasionnel du galet peut tout de même s’avérer nécessaire, mais éventuellement, et seulement « quand le joint est endommagé ».

Chez Les Fenêtres de la reine, on confirme que ce réglage est fait une seule fois, au moment de la pose, pour que la fenêtre soit étanche d’emblée. Castorama va dans le même sens : un ajustement du galet est plutôt envisagé en cas de dysfonctionnement de la poignée, pas selon la saison.

Les économies à espérer d’un tel bricolage seraient de toute façon minimes. Vincent Ménager, gérant de la Boutique du menuisier à Paris, l’a formulé sans détour : le gain énergétique de cette compression serait négligeable, « à moins d’être propriétaire d’un château avec 50 fenêtres ». Aucun consensus professionnel n’existe d’ailleurs sur l’efficacité réelle de ce système.

Serrer trop fort le galet comporte en revanche de vrais risques : abîmer le joint, voire la fenêtre elle-même, et réduire le renouvellement de l’air intérieur, ce qui peut favoriser l’humidité. Si la fenêtre devient difficile à fermer, c’est le signe qu’un réglage ne convient pas, et il ne faut jamais forcer.

En cas de courant d’air ou de bruit excessif, le problème vient le plus souvent d’un joint usé ou poreux, pas du réglage. Mieux vaut alors demander l’avis d’un professionnel plutôt que de manipuler soi-même le mécanisme, d’autant que les systèmes diffèrent fortement d’une fenêtre à l’autre.

Un expert d’une chaîne de menuiserie rapporte que plusieurs clients lui ont dit avoir été orientés vers ce type de fenêtres par des vendeurs de grande distribution, un argument qu’il qualifie d’arguments de vente fallacieux. L’enseigne polonaise Oknoplast met effectivement en avant ce fonctionnement.

Contactée, elle n’avait pas répondu à la date de parution de l’article, mais précise sur son site que ce réglage, bien que présenté comme accessible à tous, « doit être réalisé avec précaution », et recommande, en cas de doute, de faire appel à un installateur agréé « pour éviter tout risque d’endommager le mécanisme ».

Le fabricant Tryba décrit sur son site un mécanisme similaire : les vis ou galets agissent sur la compression de l’ouvrant sur le dormant, ce qui permet d’ajuster l’étanchéité.

Pour limiter réellement les déperditions de chaleur, les professionnels conseillent plutôt de changer les joints d’étanchéité abîmés, un travail à la portée de chacun, de poser des films plastiques de survitrage ou d’installer des rideaux à isolation thermique. Des rideaux épais ou des stores en plastique placés au plus près des fenêtres aident aussi à conserver la chaleur plus longtemps dans les pièces.