Pourquoi il ne faut jamais glisser un boudin sous votre porte : cet espace a été laissé exprès par le constructeur, et le bloquer peut vous coûter cher

Sur de nombreux chantiers, des chauffagistes retirent désormais les boudins de porte dès leur première visite, parfois sans même demander l’autorisation des occupants. Leur diagnostic est sans appel : ce bourrelet censé couper les courants d’air froid nuit en réalité à la qualité de l’air intérieur, en bloquant un passage indispensable au bon fonctionnement de la ventilation, alerte le 20 Minutes.

Un espace de 1 à 2 centimètres pensé pour faire circuler l’air

L’interstice visible entre le bas d’une porte intérieure et le sol n’a rien d’un défaut de fabrication. Il mesure généralement entre 1 et 2 centimètres et constitue le passage le plus courant pour que l’air franchisse les cloisons et les portes fermées.

Dans une maison bien conçue, l’air entre par les grilles de ventilation des pièces sèches, traverse les espaces de vie, puis rejoint les pièces humides (salle de bains, cuisine) avant d’être évacué par la VMC. Ce trajet fonctionne comme un circuit où chaque pièce doit pouvoir échanger son air avec les autres.

Poser un boudin sous une porte coupe ce passage. La VMC continue pourtant d’aspirer l’air dans la salle de bains ou les toilettes, mais celui-ci ne peut plus être compensé depuis les autres pièces. Le système est alors contraint de puiser l’air ailleurs, par des fissures, des prises électriques ou des conduits mal isolés, autant de chemins nettement moins propres que celui prévu à l’origine. La ventilation fonctionne à l’envers de ce pour quoi elle a été conçue.

Les effets se voient : davantage d’humidité stagnante dans les pièces fermées, de la condensation sur les vitres, et un air plus chargé en polluants intérieurs, dont le CO2. C’est précisément ce mécanisme de blocage qui alerte les professionnels lorsqu’ils découvrent ces boudins lors d’un diagnostic.

Traiter la vraie source du froid plutôt que condamner une porte

Avant de poser le moindre bourrelet, mieux vaut identifier l’origine réelle de la sensation de froid. Elle vient souvent d’une fenêtre mal isolée ou d’un seuil de porte d’entrée perméable, bien plus rarement de la porte du salon ou d’une chambre.

Pour limiter les pertes de chaleur entre deux pièces chauffées différemment, mieux vaut privilégier des solutions qui laissent passer un minimum d’air : des brosses de seuil basses ou des joints spécifiques réduisent le flux sans le supprimer totalement, contrairement au boudin classique qui ferme tout. Faire vérifier et entretenir régulièrement la VMC complète ces gestes.

Le boudin de porte garde sa place face à un vrai courant d’air venu de l’extérieur, sur une porte d’entrée par exemple. Il n’a en revanche rien à faire sous une porte purement intérieure, où il peut déséquilibrer la ventilation du logement sans que l’occupant ne s’en rende compte. Une ventilation bien réglée et un logement qui respire correctement restent la base d’un confort thermique durable, été comme hiver.

Avant de glisser un collant rempli de sable sous la porte du salon, la question à se poser est donc simple : le problème vient-il vraiment de cette porte, ou d’une fenêtre mal calfeutrée et d’une VMC négligée ?