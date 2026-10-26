Fatigue de l’actualité : les femmes et les ménages modestes davantage touchés

Une enquête publiée le 23 octobre révèle que 55 % des Français éprouvent une forte fatigue face à l’information et que 74 % limitent parfois leur exposition à l’actualité. Cette lassitude frappe plus souvent les femmes et les personnes aux revenus modestes, sur fond de retrait progressif des échanges autour des nouvelles.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
E85e3b80 Fatigue Informationnelle
Fatigue de l’actualité : les femmes et les ménages modestes davantage touchés © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Couper les notifications, fermer une application d’actualité ou éviter certains sujets : ces gestes sont devenus courants. Selon la troisième vague de l’Observatoire de la fatigue informationnelle, publiée le 23 octobre 2026, 74 % des Français interrogés disent limiter ou interrompre leur consultation de l’actualité au moins de temps en temps, dont 27 % régulièrement.

La fatigue touche 55 % des répondants en 2026, contre 53 % en 2022. Derrière cette relative stabilité, les habitudes changent : la part des personnes qualifiées de « détachées », qui accordent une place plus réduite aux nouvelles, est passée de 20 % à 26 % en quatre ans. L’enquête décrit une information toujours présente dans les vies quotidiennes, mais de plus en plus filtrée.

Une lassitude plus forte chez les femmes et les ménages modestes

Les écarts sociaux sont marqués. D’après l’analyse détaillée publiée par la Fondation Jean-Jaurès, 61 % des femmes sont classées parmi les personnes fatiguées par l’information, contre 50 % des hommes. Chez les moins de 35 ans, ces proportions atteignent respectivement 63 % et 52 %.

Le niveau de vie intervient également : la fatigue concerne 60 % des personnes disposant de moins de 1 000 euros mensuels par unité de consommation, contre 48 % de celles vivant avec plus de 2 500 euros. Le niveau de diplôme, en revanche, différencie peu les réponses.

Les auteurs relient ces écarts à l’expérience émotionnelle de l’actualité et au sentiment de pouvoir agir sur les événements. Ils relèvent notamment que 43 % des Français se sentent régulièrement impuissants face aux nouvelles. Cette mesure décrit un ressenti déclaré dans l’enquête, et non un diagnostic médical.

Les mêmes nouvelles, encore et encore

Le problème dépasse la seule quantité de contenus consultés. Huit personnes interrogées sur dix (82 %) ont au moins parfois l’impression de retrouver les mêmes informations au cours d’une journée. Plus d’une sur deux (54 %) estime que l’abondance des nouvelles l’empêche de prendre du recul ; 51 % éprouvent des difficultés à distinguer ce qui compte vraiment.

Les douze entretiens qualitatifs associés au questionnaire éclairent les stratégies adoptées : supprimer une application, désactiver les alertes ou s’en tenir aux titres. Il s’agit, pour les personnes interrogées, de rester au courant des événements tout en maîtrisant leur temps et leur attention.

Le phénomène est particulièrement prononcé en France parmi les quatre pays étudiés. La proportion de répondants qui limitent au moins parfois leur exposition atteint 74 % dans l’Hexagone, contre 65 % en Italie, 59 % au Royaume-Uni et 55 % en Allemagne. Les Français déclarent pourtant consulter, en moyenne, moins de canaux d’information que leurs voisins.

Quand les nouvelles occupent moins de place dans les conversations

L’étude évoque une « sécession informationnelle » pour désigner l’éloignement progressif d’un espace d’information partagé. Les personnes les plus fatiguées disent moins discuter de l’actualité, moins croiser les sources et privilégier davantage les échanges avec ceux qui partagent leurs opinions. Les auteurs y voient un enjeu pour la vie collective, à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

La recherche a été conduite en ligne du 29 avril au 13 mai 2026 auprès de 4 000 personnes âgées de 18 à 75 ans en France métropolitaine, avec la méthode des quotas et un redressement des réponses. Elle comprend aussi douze entretiens et trois enquêtes comparatives de 1 000 personnes chacune en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Ses résultats ont été rendus publics le 23 octobre, date du fait nouveau.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

3c10093d Prevoyance Agents Territoriaux
EmploiRetraite et Protection SocialeSociété

Agents territoriaux : deux décrets fixent les règles de la future prévoyance collective

B0396031 Declaration Travailleurs Detaches
Droit du TravailSociété

Travailleurs détachés : le Parlement européen approuve une déclaration numérique commune

B7944520 Sans Abrisme Lunion Europeenne Veut Intervenir Ava
Famille et solidaritéSociété

Sans-abrisme : l’Union européenne veut intervenir avant la perte du logement

111db9cb Metiers En Tension 2025 Dares
EmploiSociété

Métiers en tension : la part des emplois concernés tombe de 56 % à 46 % en un an

1578fead Enfants Places Senat 2026
Actualité SocialeFamille et solidaritéSociété

Enfants placés : le Sénat examine de nouvelles règles pour stabiliser leur parcours

42d94505 Roblox Risques Enfants
SociétéTechnologies

Roblox : une enquête norvégienne révèle les pièges que les parents peinent à voir

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly