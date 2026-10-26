Travailleurs détachés : le Parlement européen approuve une déclaration numérique commune

Le Parlement européen a approuvé le 20 octobre 2026 un système de déclaration électronique commun pour les entreprises qui envoient temporairement des salariés travailler dans un autre État membre. Le texte a recueilli 558 voix pour, 93 contre et 18 abstentions, selon le communiqué du Parlement européen, également rapporté par Reuters. Il vise un problème concret : les déclarations de détachement sont aujourd’hui soumises à des procédures nationales différentes selon le pays de la mission.

Une formalité commune pour les missions temporaires dans l’UE

Un salarié détaché reste employé par son entreprise d’origine tout en effectuant, pendant une période limitée, une prestation dans un autre pays. Ce statut concerne notamment les chantiers, la maintenance industrielle et les services transfrontaliers. L’employeur doit généralement signaler la mission aux autorités du pays d’accueil, afin que celles-ci puissent vérifier les conditions de travail.

Le projet approuvé prévoit une interface publique multilingue, un formulaire harmonisé indiquant notamment l’identité de l’entreprise, celle du salarié et les caractéristiques de la mission, ainsi qu’un dispositif permettant de transmettre les pièces nécessaires. Les autorités nationales pourraient échanger des informations à travers les mécanismes européens de coopération administrative.

Le Conseil de l’Union européenne avait présenté les principes de cet accord provisoire le 23 juin. L’objectif est de réduire les formalités répétées tout en facilitant le contrôle des situations de détachement. Les estimations de gains de temps avancées par la Commission sont des projections, et non des résultats déjà observés.

Ce qui pourrait changer pour les salariés et les employeurs français

Pour les entreprises françaises envoyant des équipes chez leurs voisins européens, le principal intérêt serait de retrouver une procédure plus homogène lorsque le pays d’accueil choisira d’utiliser le portail. Pour les salariés, une déclaration mieux structurée pourrait faciliter la vérification des lieux et durées de mission par les services d’inspection. Les droits en matière de rémunération, de temps de travail et de sécurité restent régis par les règles applicables au détachement, exposées sur le portail officiel L’Europe est à vous.

Le caractère facultatif du système pour les États membres est déterminant. Un pays qui adhérera au portail ne pourra plus imposer une seconde déclaration nationale pour le même détachement. Un État qui n’y participe pas conservera ses propres formalités. Les entreprises opérant dans plusieurs pays pourraient donc encore devoir utiliser des procédures différentes pendant la transition.

En France, les employeurs établis à l’étranger qui détachent des salariés doivent, sauf exceptions prévues, réaliser une déclaration préalable via le téléservice SIPSI. Cette obligation est détaillée par le ministère du Travail. Le vote européen du 20 octobre ne supprime pas cette démarche aujourd’hui : aucune bascule immédiate vers le futur portail n’a été annoncée pour les entreprises concernées.

Le vote ne marque pas encore l’entrée en vigueur

L’accord politique conclu en juin a franchi une étape supplémentaire avec le vote du Parlement, mais l’adoption formelle par le Conseil et la mise en service technique restent nécessaires. Aucune date de lancement certaine n’a été donnée dans les documents consultés. Il serait donc prématuré, pour une entreprise ou un salarié, de considérer le nouveau formulaire comme déjà utilisable.

Une autre distinction compte pour les travailleurs : la déclaration de détachement sert à informer les autorités du pays d’accueil, tandis que le document portable A1 établit la législation de sécurité sociale applicable. Les deux formalités poursuivent des objectifs différents. La Commission étudie des rapprochements administratifs, mais le vote d’octobre ne fusionne pas ces documents.

La portée réelle de cette simplification dépendra du nombre de pays participants, de la disponibilité du portail et de la capacité des inspections à exploiter les informations transmises. Pour les salariés français appelés à travailler temporairement ailleurs dans l’Union, la règle pratique reste, en attendant, de vérifier les obligations du pays d’accueil avant le départ et de conserver les documents remis par l’employeur.