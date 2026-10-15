Logement : le DPE piège 55% des locataires dans des bouilloires thermiques

La transition énergétique en France se voulait équitable et inclusive. Pourtant, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), devenu juridiquement contraignant, semble produire l’effet inverse. En effet, il contribue à une nouvelle forme de ségrégation immobilière, où les locataires et les classes moyennes se voient progressivement exclus du marché, tandis que les propriétaires plus aisés s’accaparent les biens mieux classés. L’été 2026 a illustré ce paradoxe de manière éclatante : 69% des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, une majorité étant des locataires contraints de vivre dans des appartements devenus insupportables.

Le DPE et l’aggravation des inégalités sociales

En France, le DPE est devenu opposable, rendant progressivement illégal la location de logements classés F et G. Cette mesure, bien que présentée comme écologique, engendre une exclusion massive. Les propriétaires incapables de rénover leurs biens sont contraints de les retirer du marché locatif, entraînant une diminution de l’offre et une hausse des loyers, laissant les plus précaires sans options.

Locataires en difficulté face à l’interdiction des logements énergivores

Selon une étude Jinka x YouGov, 55% des locataires ressentent un inconfort estival, contre 39% de l’ensemble des Français. Les étudiants (43%) et les personnes sans emploi (16% se sentent très mal) sont particulièrement touchés par un système qu’ils ne maîtrisent pas. Incapables de choisir les travaux ou de prévoir les rénovations, ils subissent les décisions de tiers ou se contentent de ce que le marché propose. L’interdiction des « passoires thermiques » réduit l’offre accessible aux petits budgets, accentuant la pression sur les logements restants.

Les bénéficiaires de la transition : propriétaires ou locataires ?

La fracture est manifeste : 27% des propriétaires sans crédit souffrent de la chaleur, contre 55% des locataires. Les propriétaires ont trois atouts majeurs : choix des travaux, accès aux aides publiques et valorisation de leur patrimoine grâce à un bon DPE. Les locataires, eux, subissent une double peine : des loyers plus élevés pour les logements rénovés et l’inconfort des logements non conformes. Marc Lebel, PDG de Jinka, souligne : « Le DPE crée une confusion entre les promesses faites aux citoyens et la réalité mesurable ». Les mécanismes de régulation des loyers ne suffisent pas à corriger cette asymétrie structurelle.

Le DPE, un diagnostic trompeur

Le DPE est présenté comme un outil scientifique et neutre, mais il présente un biais de classe : il évalue uniquement la consommation énergétique hivernale et les émissions de gaz à effet de serre. Le confort estival n’est qu’un indicateur secondaire sans impact sur la note finale. Un logement classé A peut devenir invivable l’été sans que cela n’affecte son étiquette.

Manque de contrôle sur la qualité réelle de l’isolation

Oumam, directeur de magasin de bricolage, souligne une faille importante lors d’un entretien avec RMC : « Les diagnostiqueurs ne peuvent pas vérifier l’intégrité de l’isolation derrière les murs et cloisons ». Leur travail repose sur des déclarations et des observations visuelles. Ainsi, un propriétaire peut obtenir un bon DPE après des travaux médiocres, tant que les documents sont conformes. Les locataires héritent de logements certifiés sur le papier, mais défaillants dans les faits, sans contrôle sur la qualité réelle des rénovations.

Perceptions erronées autour du DPE

L’étude Jinka x YouGov révèle une illusion collective : 64% des Français croient qu’un bon DPE garantit le confort estival, alors que seuls 21% en sont conscients. Philippe B., propriétaire d’une maison rénovée classée C, déclare dans l’Opinion : « Avec l’isolant, la chaleur s’emmagasine dans les combles et donc à l’intérieur du logement. Il faut arrêter de faire croire à la population que l’isolation du bâti résoudra le problème de la chaleur dans les maisons et les appartements ». Selon l’Alliance des industriels, un tiers des logements classés A ou B deviennent des « bouilloires thermiques », entraînant un surcoût pour les acheteurs et locataires pour des performances surestimées.

Conséquences sociales de l’été 2026

L’été caniculaire de 2026 a révélé les perdants du système DPE. Derrière les statistiques nationales se cachent des réalités sociales dures, où le logement devient un marqueur d’inégalité aussi fort que le revenu ou l’éducation.

Portrait des Français insatisfaits de leur logement

Selon une étude Sofinco, 54% des Français estiment que leur logement ne les a pas suffisamment protégés des températures extérieures. Les femmes (41% se sentent mal l’été) et les locataires (55%) sont particulièrement touchés. Les personnes sans emploi (16% se sentent très mal) subissent un double handicap : impossibilité de financer des solutions palliatives (ventilateurs, climatisation) et dépendance aux décisions des propriétaires. Corinne Jolly, PDG de PAP.fr, résume : « On s’est concentré sur l’hiver, on a isolé les logements pour qu’ils fassent entrer la chaleur et la gardent. L’été, cette chaleur est emprisonnée ».

Impact financier de la climatisation pour les foyers précaires

Face à l’inconfort, les ménages modestes n’ont d’autre choix que d’investir dans la climatisation. Mais l’étude Sofinco montre que 46% des propriétaires ont renoncé à des travaux faute de moyens. Pour les locataires, la situation est pire : ils supportent les coûts énergétiques sans pouvoir amortir l’investissement. Une famille locataire dans un appartement mal conçu peut dépenser plusieurs centaines d’euros supplémentaires chaque été. Les retraités aux revenus limités sont particulièrement vulnérables à cette double peine : logement inadapté et factures énergétiques ingérables.

Réforme du DPE : une chance ou un risque pour les inégalités ?

Bruno Retailleau, candidat LR et ancien ministre, a déclaré sur BFM : « Le DPE, je l’abroge. Il restera comme une sorte de thermomètre, mais ce ne sera plus un motif d’exclusion ». Cette proposition met en lumière un débat politique majeur : faut-il supprimer cet outil défaillant ou le réformer en profondeur ? Selon une étude Sofinco, 91% des Français souhaitent que le DPE prenne davantage en compte le confort d’été. Sandrine Maguin, présidente de Velux France, affirme que « la rénovation ne peut plus être appréhendée sous le seul angle des économies d’énergie ». Cependant, toute réforme risque d’aggraver les inégalités si elle impose de nouvelles normes sans soutien financier massif pour les ménages modestes. Une étude Ipsos BVA indique que 72% des Français considèrent le confort estival comme un critère d’achat déterminant, dépassant l’importance du DPE (58%). Il reste à voir si la politique publique s’adaptera pour répondre à cette exigence ou si elle continuera à exacerber la ségrégation sous couvert de transition écologique.