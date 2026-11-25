Le Sénat a adopté lundi soir l’article 4 du projet de loi de finances pour 2027, qui prévoit un allègement de la fiscalité sur les donations familiales. Ce vote fait suite à une adoption similaire à l’Assemblée nationale, rapporte Public Sénat. L’objectif affiché par le gouvernement, à l’origine de la mesure : provoquer ce que la rapporteure générale de la commission des finances, Christine Lavarde (LR), appelle un choc de transmission.

Le dispositif avait été annoncé mi-septembre par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui justifiait la démarche en expliquant vouloir « faire circuler l’épargne plus tôt vers les jeunes », car selon lui « la France épargne beaucoup, mais transmet trop tard », rapporte MoneyVox.

Un plafond relevé à 50 000 euros, une tranche à 6 % plafonnée à 200 000 euros

Concrètement, le texte fait passer le plafond des sommes exonérées d’impôt lors d’un don familial d’argent de 31 865 euros à 50 000 euros. Ce don peut être destiné à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut un neveu, une nièce, voire un petit-neveu ou une petite-nièce par représentation. Les bénéficiaires doivent avoir au moins 18 ans.

Au-delà de ce plafond, une tranche additionnelle de 100 000 euros serait soumise à un taux exceptionnel de 6 %. Le Sénat a plafonné cette tranche à 200 000 euros par bénéficiaire, tous donateurs confondus, et fixé une borne d’âge à 80 ans.

Autre modification sénatoriale : la durée. Le gouvernement proposait initialement un dispositif limité à six mois, du 1er janvier au 30 juin 2027. La commission des finances du Sénat l’a étendu à l’année entière, avec l’assentiment de l’exécutif. Lavarde a défendu cet allongement, estimant que si le dispositif était limité aux six premiers mois de l’année 2027, on perdrait quand même pas mal de ce qui avait été cherché, à savoir avoir un choc de transmission.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a, de son côté, défendu le plafonnement à 200 000 euros devant le Sénat, évoquant une glissière de sécurité : « Restons sur l’autoroute », a-t-il lancé, se disant « d’accord » pour éviter les dérives.

La gauche a demandé, sans succès, la suppression de l’article. Le sénateur Grégory Blanc (Place Publique) a dénoncé un « soutien à la reproduction sociale », estimant que ce n’était pas la mobilité sociale qu’ils encourageaient, mais le fait d’être bien né.

Le sénateur Olivier Paccaud a répliqué en défendant la mesure, assurant qu’elle ne s’adresse « pas à une grande fortune » et que « pour nous, pouvoir transmettre à ses enfants, c’est important ».

Interrogé par plusieurs sénateurs sur les conséquences budgétaires de ce dispositif, le ministre des Comptes publics David Amiel s’est montré prudent, sans avancer de chiffre précis. Il a toutefois rappelé qu’un dispositif comparable, appliqué en 2004 et 2005, avait permis à l’État de gagner de l’argent grâce à la taxation, en profitant d’un volume de donations plus important : les recettes fiscales liées aux donations avaient alors augmenté de près de 50 %.

Ce relèvement s’ajoute aux abattements déjà existants sur les droits de donation, cumulables avec cette exonération : 100 000 euros par enfant, 31 865 euros par petit-enfant, 5 310 euros par arrière-petit-enfant, 15 932 euros entre frère et sœur, ou encore 7 967 euros pour un neveu ou une nièce.

L’adoption par le Sénat ne vaut pas adoption définitive. Le budget de l’État reste examiné par la chambre haute jusqu’au 9 décembre 2026, date à laquelle sera convoquée une commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept sénateurs, chargée de trouver une version de compromis.

En cas d’accord, les deux chambres voteront sur ce texte commun. En l’absence d’accord, une nouvelle lecture sera organisée à l’Assemblée puis au Sénat, avant une éventuelle lecture définitive à l’Assemblée.

Le gouvernement conserve par ailleurs la possibilité d’activer l’article 49.3 à tout moment devant les députés, au risque d’une censure qui entraînerait le rejet du texte. Une procédure inédite par ordonnances, utilisable après le 17 décembre 2026 si les débats s’enlisent, impliquerait quant à elle un retour à la copie initiale du projet de loi de finances.