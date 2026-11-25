Uber lance Uber Trains, un service de réservation de billets de train directement intégré à son application. L’annonce a été faite mardi 24 novembre 2026, et le service sera accessible aux utilisateurs dès le 30 novembre 2026. Jusqu’ici, l’application proposait des courses en VTC, des taxis, de la livraison de repas et de courses : le rail devient une brique supplémentaire.

Un partenariat avec Omio pour vendre les billets

L’entreprise s’appuie sur Omio, plateforme allemande spécialisée dans la recherche et la réservation de voyages, qui a négocié les commissions avec les opérateurs ferroviaires. Le même montage existe déjà au Royaume-Uni depuis 2022 et en Espagne depuis 2024. « Après le Royaume-Uni et l’Espagne, notre partenariat s’étend à la France, l’un des principaux marchés ferroviaires européens », a indiqué Jean-François Bessiron, directeur B2B d’Omio, dans un communiqué.

Depuis l’application, les voyageurs pourront réserver des trajets moyennes et longues distances auprès de SNCF Voyageurs (TGV Inoui, Ouigo, Intercités, avec prise en charge des cartes de réduction), des TER, mais aussi d’Eurostar, de Trenitalia France, de Renfe et de Lyria.

Les prix annoncés restent identiques à ceux affichés ailleurs. Pour inciter au changement d’habitude, Uber offre 10 % du montant de chaque réservation éligible en crédits utilisables ensuite sur un trajet Uber ou une commande Uber Eats : un billet à 50 euros rapporte ainsi 5 euros de crédits. L’entreprise mise sur des offres combinées train et VTC pour fidéliser ses utilisateurs du premier au dernier kilomètre.

SNCF Connect capte 85 % des ventes en ligne

Le terrain est occupé. SNCF Connect, le site et l’application de l’opérateur historique, a vendu 233 millions de billets en 2025 et enregistré plus de 1,6 milliard de visites. Sa part sur les ventes en ligne de trains longue distance avoisine 85 %, et SNCF Voyageurs détient à lui seul 98 % du marché de la grande vitesse.

SNCF Connect ne distribue que les billets de SNCF Voyageurs et des TER, laissant le champ libre aux plateformes alternatives pour commercialiser Trenitalia, Renfe ou Eurostar.

Derrière, loin derrière, se bousculent Trainline, Kombo, BlaBlaCar et Omio. D’autres arrivants sont attendus prochainement, avec Velvet et la compagnie Le Train. Le reproche revient souvent le même : des commissions jugées trop faibles de la part de SNCF Voyageurs, notamment sur l’offre low cost Ouigo, et un accès limité aux données ferroviaires.

La Commission européenne pousse pour que SNCF Connect soit contraint de vendre aussi les billets des concurrents, une ouverture que la SNCF conteste fermement.

Le même jour, Uber a annoncé une évolution de son offre taxi. Le prix connu à l’avance, auparavant réservé à Paris, s’étend désormais à toutes les villes où Uber Taxi est disponible, dont Lyon, Rennes, Clermont-Ferrand, Besançon et Dijon. L’application affichait jusqu’ici une fourchette tarifaire plutôt qu’un montant précis.

Si le compteur affiche à l’arrivée un chiffre inférieur au prix accepté au départ, c’est ce montant inférieur qui s’applique. Environ 7 000 chauffeurs de taxi utilisent Uber en France, contre quelque 15 000 véhicules chez G7, première plateforme de réservation du secteur.

Uber lance aussi « Recharger avec Uber », dédié aux chauffeurs de VTC et de taxi, en partenariat avec le français Electra et le portugais Powerdot. Le service couvre 53 villes et donne accès à 13 000 chargeurs recensés dans l’application, avec jusqu’à 50 % d’économies promises par rapport aux tarifs publics habituels.

Environ un quart des VTC d’Uber en France roulent à l’électrique, selon l’entreprise. Autre nouveauté : un accord avec le programme de fidélité ALL Accor, qui permet de cumuler un point Reward par euro dépensé sur les catégories Berline, Comfort, Taxi, Van et Reserve.

Uber Trains risque de perdre de l’argent dans ces conditions de marché, mais la plateforme mise sur un engagement plus fort de ses clients et sur la possibilité d’en gagner de nouveaux grâce aux crédits proposés. Interrogé sur la rentabilité du nouveau service ferroviaire, Olmo Gonzalez, nouveau general manager d’Uber France, répond dans BFMTV : « Évidemment, l’idée est d’être rentable. Uber accompagne le client du premier au dernier kilomètre dans un parcours fluide, c’est ce qui nous différencie et avec ces synergies, on augmente l’utilisation de la plateforme. »

Il précise par ailleurs n’avoir obtenu aucun arrangement particulier avec l’opérateur historique : « Nous n’avons pas négocié de commissions spécifiques avec SNCF Voyageurs. »

Reste que la fréquentation ferroviaire progresse d’année en année en France, un terrain que les plateformes alternatives comptent bien exploiter avant une éventuelle ouverture plus large des données de SNCF Connect.