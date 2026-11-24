Un arrêté publié au Journal officiel le 21 novembre 2026 reconnaît l’état de catastrophe naturelle dans 73 communes de Normandie pour la sécheresse et la réhydratation des sols survenues cette année. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à une indemnisation directe par l’État : la prise en charge des dommages passe par l’assurance. Les sinistrés concernés ont jusqu’au 21 décembre 2026 pour déclarer les dégâts.

73 communes reconnues, aucune dans l’Orne

Parmi les 960 communes françaises reconnues pour ce phénomène, 73 se situent en Normandie : 42 dans le Calvados, 16 dans l’Eure, 11 en Seine-Maritime et 4 dans la Manche. Aucune ne se trouve dans l’Orne. Pour être reconnue, une commune doit présenter des argiles sensibles au retrait-gonflement sur plus de 3 % de son territoire et avoir subi un indice d’humidité des sols dont la période de retour dépasse dix ans. La composition géologique de l’Orne ne satisfait pas à ces critères. Cette absence de reconnaissance n’exclut pas l’existence de dégâts, mais prive les habitants concernés du dispositif catastrophe naturelle.

Durant l’été 2026, la chaleur a rétracté les sols argileux ; le retour des pluies les a fait gonfler, avec des fissures sur des habitations. Le maire de Barentin, Christophe Bouillon, décrivait ainsi le phénomène : « Le sol d’argile est comme une éponge, qui se rétracte quand il fait très très chaud et se gonfle quand il y a des pluies. Cela conduit à un mouvement de terrain qui amène des fissures, plutôt dans des maisons. » Les maisons individuelles anciennes, aux fondations moins profondes et moins renforcées, sont davantage exposées à ces mouvements que les constructions récentes soumises à des normes parasismiques et géotechniques. Les bâtiments collectifs, mieux fondés, résistent mieux. L’habitat ancien abrite souvent des ménages modestes, propriétaires de maisons héritées ou achetées à bas prix.

L’indemnisation dépend du contrat et d’une déclaration avant le 21 décembre

La garantie catastrophe naturelle figure dans les contrats multirisques habitation, mais pas dans les formules minimales. Un propriétaire couvert peut faire expertiser les fissures et demander la prise en charge des réparations, à condition de déclarer le sinistre dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté, soit au plus tard le 21 décembre 2026. Passé ce délai, aucun recours ne sera possible. Pour un locataire, la déclaration relève du propriétaire du logement : si celui-ci n’est pas assuré ou ne fait pas la démarche, le locataire en subit les conséquences sans recours.

Selon les données du secteur assurantiel, environ 15 % des propriétaires français n’ont pas de couverture multirisques habitation complète ; cette proportion atteint parfois 20 % dans les zones rurales normandes. Une assurance multirisques coûte de 200 à 400 euros par an, selon la zone et les garanties. Certains propriétaires modestes choisissent une formule minimale pour réduire leurs cotisations et découvrent, après les dégâts, qu’elle ne couvre pas ces dommages. Comme pour l’accès à l’aide alimentaire, la connaissance des dispositifs et les moyens financiers comptent dans l’accès aux droits.

Encore faut-il savoir que l’arrêté a été publié. À Barentin, en Seine-Maritime, Christophe Bouillon avait lancé dès le 2 septembre 2026 un appel aux habitants pour recenser les fissures et préparer la demande de reconnaissance. « On va aussi demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Si on ne le fait pas, les habitants ne pourront pas être accompagnés par les assureurs », expliquait-il alors. Il alertait aussi sur l’état des bâtiments : « Il y a une certaine urgence. On est sur du bâti qui peut en effet bouger. La fissure peut très vite prendre de l’ampleur. »

À Barentin, un accompagnement local pour les sinistrés

La mairie de Barentin a organisé le recensement des sinistrés et les accompagne dans leurs démarches administratives. Des associations locales proposent une aide juridique pour constituer les dossiers ou négocier avec les assureurs. Ces initiatives varient selon les communes ; il n’existe pas de fonds national de solidarité pour les personnes non assurées ou mal assurées. Alors que l’État mobilise 42,5 milliards d’euros pour attirer les investissements étrangers, les moyens consacrés à la prévention et à la réparation des dommages climatiques sur le territoire national demeurent limités. Barentin avait déjà connu le retrait-gonflement des argiles en 2022 ; aucune politique préventive d’envergure n’a été mise en place depuis.