Le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin, le 24 novembre 2026, à la poursuite de l’activité d’Office Depot. Les 27 magasins français ferment et 185 salariés sont concernés par des licenciements économiques.

De 60 magasins en 2021 à la fermeture des 27 derniers

Implantée en France depuis 1995, l’enseigne américaine comptait encore 60 points de vente en 2021. La fermeture des 27 magasins d’Office Depot met fin à plus de 30 ans de présence dans l’Hexagone. Les effectifs avaient déjà diminué : sur 1 500 salariés au départ, 500 avaient été maintenus lors de la reprise par les adhérents de la coopérative Alkor en septembre 2021. Un plan de continuation accepté en avril 2025 avait ensuite prévu la suppression de 99 postes. Les 185 salariés restants travaillent dans les magasins franciliens et les fonctions support, notamment comme vendeurs, responsables de rayon, logisticiens ou personnels administratifs.

Devenue actionnaire majoritaire d’Ankaa, la société qui exploite l’enseigne, en avril 2025, Alkor a tenté de redresser l’entreprise. « Les conditions d’un redressement durable n’ont pas pu être réunies », a déclaré le porte-parole de l’entreprise à TF1 Info. Le même porte-parole décrit un secteur de la papeterie et des fournitures de bureau qui connaît « depuis plusieurs années une décroissance structurelle, sous l’effet notamment de la numérisation des usages et de la baisse de la consommation », ainsi que « des facteurs économiques conjoncturels, notamment la hausse des coûts logistiques », dans Le Figaro.

Six semaines de poursuite d’activité sans reprise globale

Le 7 octobre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a placé Ankaa en liquidation judiciaire tout en autorisant une poursuite temporaire d’activité, afin de laisser du temps à la recherche d’un repreneur susceptible de préserver tout ou partie des emplois. Les magasins sont restés ouverts et le site internet a continué de fonctionner pendant six semaines.

« La recherche d’un repreneur engagée dans le cadre de la procédure n’a pas permis d’aboutir à une solution de poursuite de l’activité », a indiqué le porte-parole d’Ankaa. Seules des offres partielles, portant sur une minorité de baux commerciaux et sans garantie de maintien des emplois à grande échelle, ont été présentées au tribunal. Aucune offre globale ne s’est concrétisée. Le 24 novembre, le tribunal a prononcé l’arrêt de la poursuite d’activité et les 27 magasins ont fermé. Le lendemain, le site internet est devenu non marchand.

Indemnités, chômage et reclassement : les droits des salariés

Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur doit informer les représentants du personnel, consulter le comité social et économique s’il existe, puis notifier individuellement les licenciements. Chaque salarié licencié perçoit une indemnité légale calculée selon son ancienneté : pour dix ans d’ancienneté, elle représente au minimum deux mois et demi de salaire. Si l’entreprise ne peut pas payer, l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) prend en charge ces indemnités.

Les 185 salariés d’Office Depot auront également droit à l’allocation chômage versée par France Travail, anciennement Pôle emploi. Son montant dépend du salaire antérieur et représente généralement 57 % du salaire journalier de référence. La durée d’indemnisation varie selon l’âge et la durée de cotisation ; elle peut atteindre 18 mois pour un salarié de moins de 53 ans. D’autres dispositifs, comme le RSA, peuvent ensuite prendre le relais. L’obligation de reclassement de l’employeur s’éteint avec la liquidation judiciaire, mais un cabinet spécialisé peut proposer un accompagnement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, si celui-ci a été validé.