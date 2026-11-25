Il y a quelque chose d’assez réjouissant dans l’idée de pouvoir faire un cadeau à quelqu’un dont on ne connaîtra jamais ni le nom, ni le visage, ni même le pays dans lequel il vit. C’est pourtant ce que proposent l’UNICEF Italie et Federfarma, la fédération des pharmacies privées italiennes, depuis le 20 novembre 2026.

Le principe du Vaccino sospeso, ou vaccin suspendu, reprend celui du café suspendu napolitain. Mais au lieu de payer le café d’une personne qui ne peut pas se l’offrir, il s’agit cette fois de contribuer à la vaccination d’un enfant.

Et ce qui est peut-être le plus étonnant, c’est que l’on peut participer avec seulement deux euros.

La solidarité à la portée de presque toutes les bourses

On n’est pas tous en mesure de faire un chèque de plusieurs dizaines d’euros à une association, surtout à une période de l’année où les dépenses ont tendance à s’accumuler. Avec le vaccin suspendu, nul besoin de disposer d’un budget particulièrement important pour participer.

L’UNICEF Italie annonce que sa campagne doit être relayée dans 14 000 pharmacies à travers le pays. Il suffit de repérer l’affiche de l’opération, de scanner le QR code avec son téléphone et de faire un don de deux euros. Selon l’association, cette somme représente l’équivalent de deux doses de vaccin.

Les pharmaciens sont eux aussi invités à mettre la main à la poche, avec des possibilités de dons de 10, 20, 50 ou 100 euros. Ce n’est donc pas seulement une collecte auprès de leurs clients : ils peuvent également y participer personnellement.

Un droit que des millions d’enfants ne peuvent toujours pas exercer

La date choisie pour le lancement de l’opération n’est pas anodine : le 20 novembre est la Journée mondiale de l’enfance, qui marque notamment l’anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989.

Son article 24 reconnaît le droit des enfants à la santé et demande aux États de favoriser l’accès aux soins, notamment préventifs. Or, entre reconnaître un droit et permettre à chacun d’en bénéficier, il reste malheureusement parfois des milliers de kilomètres à parcourir.

L’OMS et l’UNICEF estiment que 13,5 millions d’enfants n’ont reçu aucun vaccin durant leur première année de vie en 2025. Ce sont notamment les enfants confrontés à la pauvreté, aux déplacements de population et aux conflits qui risquent d’être laissés de côté.

Mais il y a aussi des raisons de se réjouir : une vaste campagne internationale de rattrapage vaccinal a permis d’atteindre quelque 12,3 millions d’enfants âgés de un à cinq ans qui n’avaient jusque-là reçu aucun vaccin, entre 2023 et 2025.

L’opération italienne prendra fin le 31 décembre 2026. Et parmi tous les cadeaux que les Italiens feront cette année pour Noël, certains auront donc peut-être la particularité d’arriver chez des enfants à l’autre bout de la planète.