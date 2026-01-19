Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le nouveau calendrier de paiement chômage enfin dévoilé

France Travail a rendu public le calendrier officiel des paiements des allocations chômage et des périodes d’actualisation mensuelle pour 2026. L’information, relayée par RMC Conso, concerne en priorité les demandeurs d’emploi et les allocataires qui dépendent de ces versements pour vivre. Ce calendrier sert à organiser les paiements, puisque le respect des procédures mensuelles conditionne le versement des allocations.

Pourquoi actualiser chaque mois

L’actualisation mensuelle est obligatoire pour toute personne inscrite auprès de France Travail. Chaque mois, le demandeur d’emploi doit déclarer sa situation. Cette déclaration conditionne l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et les paiements sont généralement effectués « dans les jours qui suivent » la validation de la déclaration.

Attention : une non-actualisation avant le 15 du mois suivant entraîne la suspension de l’inscription, et donc du versement de l’allocation.

Comment et quand s’actualiser

Pour 2026, l’actualisation s’ouvre habituellement à partir du 28 de chaque mois. En février, elle débute un peu plus tôt, dès le 26. La période se termine le 15 du mois suivant et l’actualisation doit être faite sur l’espace personnel du site francetravail.fr. Même si les modalités restent les mêmes en 2026, il est recommandé de procéder à son actualisation dès l’ouverture pour que la demande soit traitée rapidement.

France Travail transmet l’ordre de paiement aux banques entre trois à cinq jours ouvrés après la validation de la déclaration. Les établissements bancaires peuvent toutefois avoir des délais variables, ce qui peut provoquer de légers retards de paiement dans la réception effective des virements. Les dates communiquées correspondent au moment où le virement est lancé.

Les dates de versement en 2026

Le calendrier des versements pour 2026 est le suivant :

Janvier : à partir du 2 février

: à partir du Février : à partir du 2 mars

: à partir du Mars : à partir du 1er avril

: à partir du Avril : à partir du 4 mai

: à partir du Mai : à partir du 1er juin

: à partir du Juin : à partir du 1er juillet

: à partir du Juillet : à partir du 3 août

: à partir du Août : à partir du 1er septembre

: à partir du Septembre : à partir du 1er octobre

: à partir du Octobre : à partir du 2 novembre

: à partir du Novembre : à partir du 1er décembre

: à partir du Décembre : à partir du 4 janvier 2027

Le versement de décembre effectué en janvier 2027 illustre pourquoi il faut actualiser rapidement pour éviter retards ou suspensions de paiements.