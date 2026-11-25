Une personne qui a installé sa carte Vitale sur son smartphone pour se rendre chez le médecin pourra donc utiliser le même outil le jour où elle voudra consulter son relevé de carrière ou effectuer une démarche auprès de la CAF. Elle devra choisir FranceConnect sur le site concerné, sélectionner l’application carte Vitale et confirmer la connexion sur son téléphone. Le gouvernement estime que plus de 1 800 services publics sont accessibles de cette manière.

La nouveauté réside notamment dans la façon de s’identifier : l’assuré devra disposer du téléphone sur lequel sa carte Vitale a été activée, mais également connaître le mot de passe de l’application ou pouvoir utiliser sa biométrie. Il ne s’agit pas de créer un nouveau droit aux prestations, ni d’une obligation de télécharger l’application pour continuer à les percevoir. C’est une possibilité supplémentaire de faire ses démarches.

Les démarches en ligne restent difficiles pour certains assurés

Reste que, pour une partie de la population, ce n’est pas seulement la connexion qui fait obstacle. En 2024, selon une enquête de l’Insee, 26 % des internautes âgés de 15 ans ou plus vivant en France hors Mayotte avaient renoncé à effectuer des démarches administratives en ligne. Chez les 75 ans ou plus, ils étaient 43 %. Et ce sont là les chiffres concernant les personnes qui utilisent déjà Internet, pas celles qui n’y ont pas accès !

L’Institut relevait notamment des difficultés à comprendre les démarches, ainsi que des problèmes techniques sur les sites. Un identifiant commun peut faciliter l’accès au service, mais il ne rend pas nécessairement le formulaire que l’on doit remplir plus compréhensible.

La carte Vitale numérique reste d’ailleurs facultative : l’Assurance Maladie rappelle qu’elle complète la carte physique sans la remplacer. Et pour se connecter aux services administratifs, les autres identifiants FranceConnect restent utilisables.