Que se passe-t-il lorsqu’un policier décide de dénoncer un comportement dont il est témoin, voire victime, mais que la personne en cause est aussi celle dont il dépend pour travailler ? C’est une des questions que soulève le rapport indépendant de Gillian Fairfield, rendu public ce 25 novembre. Chargée d’évaluer les réformes entreprises depuis 2023, son équipe a recueilli plus de 6 400 réponses à son enquête auprès du personnel de Scotland Yard. Le racisme, la misogynie et l’homophobie demeurent, selon elle, des problèmes structurels de l’institution.

Moins d’un répondant sur deux se sent en confiance pour signaler un haut gradé

À peine 44 % des répondants se disent confiants à l’idée de soulever un problème concernant un haut responsable, selon les résultats rapportés par The Guardian. Cela ne veut pas dire que les autres ont tous subi des représailles. Mais certains policiers et membres du personnel ont raconté aux enquêteurs qu’ils craignaient les conséquences professionnelles d’un signalement. Des témoignages évoquent aussi les comportements de certains policiers masculins envers les jeunes recrues féminines.

La question des représailles n’est pas nouvelle. Le 17 novembre 2026, l’Assemblée de Londres rappelait les témoignages de représentants de la fédération des policiers : certains agents qui avaient dénoncé des collègues se retrouvaient mutés dans une autre équipe ou mis à l’écart. Ces représentants faisaient également état de délais importants dans le traitement des dossiers disciplinaires.

Écarter les policiers fautifs ne suffit pas à changer le travail de ceux qui restent

Le rapport Fairfield reconnaît pourtant que les contrôles d’intégrité du personnel se sont renforcés et que la direction sanctionne plus fermement les manquements. Ce sont précisément les effets de ces changements sur le quotidien des équipes qui posent encore problème. Pour les auteurs, la police londonienne doit également donner aux agents la possibilité de contester une décision, de signaler une faute et de se faire entendre sans avoir à craindre pour leur carrière.

Parmi les dix recommandations de la nouvelle enquête figure ainsi la définition, avec les policiers et les autres employés, de la culture professionnelle que l’institution souhaite instaurer. Un travail de management qui concerne aussi bien les conditions d’accueil des nouvelles recrues que l’encadrement des équipes et la reconnaissance du travail accompli. L’objectif est de réduire les comportements discriminatoires plutôt que de devoir, une fois qu’ils se sont produits, recommencer le même travail d’enquête et de sanction.