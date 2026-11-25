Il ne s’agit pas de 41 % de salariés qui vont démissionner demain matin. Le chiffre, issu du Baromètre Ekilibre OpinionWay, est toutefois suffisamment élevé pour que les employeurs se penchent sur ce qui se passe dans leurs équipes : 14 % des salariés interrogés ont souvent envisagé de partir et 27 % y ont pensé parfois. Et, quand on demande à ces salariés pourquoi, 44 % expliquent que leur intention est principalement liée à leurs conditions de travail, 46 % qu’elle y est liée en partie. L’enquête, menée en ligne du 15 au 28 octobre 2026 auprès de 1 000 salariés du public et du privé, permet surtout de voir ce qui distingue ceux qui pensent à partir de ceux qui souhaitent rester.

Ce que les salariés ne veulent plus accepter au travail

Le baromètre montre que 80 % des salariés qui se plaignent d’un manque fréquent d’écoute ont envisagé de quitter leur employeur, contre 29 % des autres salariés. C’est presque le même constat pour ceux qui estiment que leur travail manque de sens (83 %, contre 33 %) ou qui doivent agir contre leurs valeurs (84 %, contre 34 %). Le manque de reconnaissance, qui concerne environ un tiers des salariés, est également associé à une envie de partir bien plus répandue : 67 % des salariés concernés, contre 28 % des autres.

Cette envie de partir n’est d’ailleurs pas répartie de manière uniforme. Elle concerne 46 % des femmes contre 36 % des hommes, près de la moitié des salariés de moins de 40 ans et 30 % de ceux âgés de plus de 50 ans. Quant aux managers, ils ne sont pas particulièrement à l’abri : 45 % d’entre eux ont envisagé de quitter leur employeur.

Quand les conditions de travail se dégradent, à qui en parler ?

Il y a un autre chiffre, moins spectaculaire au premier abord, qui mérite l’attention : seuls 40 % des salariés identifient une personne de confiance au travail à laquelle ils pourraient parler de leurs difficultés. Ils étaient 47 % en 2025. Dans le même temps, 51 % des répondants estiment que leur employeur agit concrètement pour préserver leur santé mentale, contre 45 % lors de la première vague de l’enquête. Les deux constats ne sont pas incompatibles : on peut connaître l’existence d’un dispositif de prévention dans son entreprise sans pour autant savoir à qui confier ce que l’on vit au quotidien.

Dans les réponses libres du baromètre, les demandes des salariés portent d’abord sur le management, l’écoute et le respect, puis sur les effectifs et la charge de travail. Or ces sujets concernent aussi ceux qui encadrent les équipes. D’après la classification statistique établie par Ekilibre, les managers constituent plus de la moitié du groupe des salariés les plus exposés aux difficultés professionnelles. La question de la fidélisation se pose donc aussi à propos de ceux auxquels les employeurs confient la tâche de fidéliser les autres.