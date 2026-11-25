La population française atteindrait 69,8 millions d’habitants en 2037, avant de diminuer jusqu’à 65,9 millions en 2070, selon les projections de l’Insee publiées en novembre 2026. Pour les entreprises, ces prévisions posent la question du recrutement et du maintien en emploi dans des territoires qui ne suivront pas tous la même trajectoire.

Un recul démographique inégal selon les régions

De 69,1 millions en 2026, la population passerait à 65,9 millions en 2070, après son pic de 2037. Les naissances ont déjà diminué de 832 799 en 2010 à 645 000 en 2025, soit 22,5 % en quinze ans. L’Insee prévoit que ce déficit naturel s’installera durablement. À terme, les entreprises pourraient disposer de moins de jeunes candidats, même si les projections démographiques ne suffisent pas, à elles seules, à chiffrer l’évolution de la population active.

Les Hauts-de-France perdront 1,35 million d’habitants d’ici 2070, soit 25 % de leur population actuelle, avec un recul annuel moyen de 0,54 %. La Bourgogne-Franche-Comté compterait 500 000 habitants de moins. Ces deux régions ont atteint leur pic démographique en 2015. À l’inverse, Mayotte continuerait de croître au moins jusqu’en 2070 et la Corse atteindrait son maximum en 2064.

L’Île-de-France conserverait sa population grâce à un excédent naturel, malgré un déficit migratoire. Elle est la seule région hexagonale dans ce cas. Presque toutes les régions françaises atteindront leur pic de population avant 2070.

Une population plus âgée, notamment dans les Hauts-de-France

Entre 2026 et 2070, l’âge moyen national augmenterait de 9,5 ans. Les personnes de 65 ans ou plus représenteraient alors au moins un tiers des habitants dans neuf départements sur dix, et plus de 40 % dans trois départements sur dix. Dans les Hauts-de-France, l’âge moyen passerait de 40,6 à 50,1 ans sur la même période.

Les Hauts-de-France cumulent un déficit naturel et un déficit migratoire. Selon des responsables RH interrogés localement, des entreprises de la logistique et de l’agroalimentaire peinent déjà à pourvoir 15 à 20 % de leurs postes ouverts. Pour les employeurs, le maintien en emploi des seniors peut passer par l’aménagement des postes et la formation continue. Dans les métiers physiquement pénibles, l’ergonomie et l’automatisation figurent aussi parmi les pistes évoquées.

Les départs à la retraite des générations du baby-boom posent la question de la transmission des savoir-faire. Mobilité interne, reconversion et acquisition de nouvelles compétences font partie des réponses envisagées pour les salariés au fil de leur carrière. Les enjeux de retraite rejoignent ainsi ceux du maintien en emploi des seniors.

Attirer et retenir les salariés dans les territoires en recul

En Bourgogne-Franche-Comté, où la baisse projetée atteint 500 000 habitants d’ici 2070, des jeunes diplômés partent vers les métropoles. Les entreprises locales cherchent à les attirer ou à les retenir par les salaires, des aides au logement ou à la mobilité et la qualité de vie. Certaines expérimentent le télétravail hybride, nouent des partenariats avec des universités locales ou ouvrent des antennes dans les métropoles. Les écarts salariaux entre zones rurales et urbaines compliquent toutefois ces démarches.

Plusieurs groupes développent aussi des actions de RSE territoriale : investissements dans les infrastructures locales, soutien aux commerces de proximité et partenariats avec les collectivités. L’Insee indique que « le vieillissement général de la population pourrait entraîner un déclin démographique à partir de 2037 ».