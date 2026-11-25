À 50 ans, le patrimoine et les études font déjà une différence

Deux personnes du même âge peuvent arriver à la cinquantaine avec des capacités physiques et un état de santé très différents. Et ces différences, loin d’être uniquement liées au hasard ou aux prédispositions individuelles, sont aussi associées à leur situation socioéconomique.

Pour mesurer ce phénomène, des chercheurs du King’s College London ont étudié les données de 71 703 personnes âgées de 50 ans et plus dans 31 pays, en tenant compte notamment de leur patrimoine et de leur niveau d’études.

À 50 ans, la France présente un écart de fragilité de 5,88 points entre les catégories sociales extrêmes, contre 11,64 points en Angleterre, 11,37 aux États-Unis, 8,72 en Estonie, 8,32 au Luxembourg et 7,90 en Israël. Ces cinq derniers pays affichent les différences les plus importantes de l’étude, tandis que la France se situe parmi les six pays présentant les plus faibles écarts estimés.

La question dépasse largement celle de la santé à un instant donné. Car ces inégalités, présentes avant même l’âge habituel du départ à la retraite, tendent à s’accentuer avec les années. Elles posent notamment la question des années de retraite en bonne santé.

Le lien social, une dimension importante du vieillissement

Parmi les résultats de l’étude, l’un mérite une attention particulière : celui concernant la participation à la vie sociale. Dès 50 ans, le manque d’activités sociales est associé à environ un dixième des différences de fragilité entre les catégories socioéconomiques.

À mesure que l’âge avance, le manque d’activité physique prend également une place plus importante. Mais les habitudes de vie examinées par les chercheurs ne rendent compte, ensemble, que d’environ 21 % des écarts sociaux de fragilité à 80 ans. D’autres facteurs restent donc à identifier.

La France, malgré sa position relativement favorable, n’échappe pas à ces différences sociales. Selon une étude de l’Insee publiée en décembre 2025, à 50 ans, le risque de mourir dans l’année est sept fois plus élevé chez les hommes appartenant aux 5 % les plus modestes que chez ceux appartenant aux 5 % les plus aisés.

Des inégalités qui invitent à considérer le vieillissement bien avant le départ à la retraite.