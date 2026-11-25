Comment faire pour trouver un emploi dans le BTP quand on n’a jamais travaillé sur un chantier ? C’est une des questions auxquelles NGE et France Travail entendent répondre avec leur accord annoncé le 25 novembre 2026 au Salon des maires. Il s’agit de leur premier partenariat national, conclu pour trois ans. NGE indique recruter en moyenne 5 000 personnes par an : le chiffre donne une idée des besoins du groupe, notamment dans le ferroviaire, le nucléaire et les infrastructures liées à l’eau. Il ne s’agit pas de 5 000 offres d’emploi nouvelles auxquelles on pourrait postuler dès aujourd’hui.

Découvrir le métier avant de poser sa candidature

Parmi les publics que les deux partenaires espèrent atteindre figurent les seniors, les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap et les femmes qui ne se seraient pas nécessairement tournées vers le BTP. Encore faut-il savoir si le métier plaît. Il existe pour cela un dispositif qui n’est d’ailleurs pas propre à NGE : l’immersion professionnelle. Pendant une période allant d’une journée à un mois, le candidat peut découvrir un environnement de travail réel avec un tuteur. Une convention signée avec l’entreprise d’accueil et l’organisme qui accompagne le candidat fixe les conditions de cette expérience. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail et les demandeurs d’emploi indemnisés conservent leur allocation pendant l’immersion.

France Travail cherche déjà à rapprocher des personnes et des entreprises autrement que par les seules candidatures classiques, notamment avec les ateliers artistiques de France Travail. Dans le cadre du partenariat avec NGE, la méthode de recrutement par simulation (MRS) poursuit un objectif plus directement lié à un poste à pourvoir. Au lieu de trier des CV sur la base d’un diplôme ou d’une expérience, France Travail évalue les aptitudes des candidats à l’aide d’exercices adaptés au métier. Les personnes qui réussissent ces exercices rencontrent ensuite l’employeur pour un entretien. Reste donc à convaincre celui-ci.

Se former pour un poste, et non pour une promesse vague d’emploi

Mais avoir les aptitudes nécessaires à un métier ne signifie pas qu’on en connaît déjà les techniques. C’est là qu’intervient la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI). Le principe de cette aide à la formation est de combler, avant la prise de poste, l’écart entre les compétences d’un candidat présélectionné et celles que demande l’employeur. France Travail examine le dossier et le programme de formation, qui peut associer enseignement et tutorat. Les formations avant embauche pour les personnes en situation de handicap peuvent également être aménagées en fonction de leurs besoins.

NGE dispose de son propre organisme de formation et CFA, Plate Forme. Le communiqué du 25 novembre fait état d’un taux de 83 % d’accès à l’emploi trois mois après une POEI en 2025. Il ne donne pas le nombre de bénéficiaires sur lequel repose ce taux, ni la durée des contrats obtenus : il serait hasardeux d’en faire une probabilité d’embauche individuelle.

Pour une personne intéressée par le BTP, la première démarche reste de consulter les offres et de parler du projet avec son conseiller France Travail, qui pourra vérifier l’existence d’une session de recrutement par simulation, d’une immersion ou d’un parcours de formation correspondant à un poste. Les trois outils peuvent se compléter sans constituer trois étapes obligatoires. Et le partenariat national ne signifie pas que tous les métiers de NGE sont accessibles sans les qualifications ou les habilitations requises.