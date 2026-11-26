Sept euros par mois, ce n’est pas nécessairement la somme qui fera basculer le budget d’un ménage. Mais lorsqu’il s’agit de sept euros supplémentaires pour chacun des trois abonnements téléphoniques d’une famille, on parle déjà de 21 euros par mois. Et donc de 252 euros sur une année entière. C’est ce qui pourrait arriver aux foyers qui souscrivent plusieurs abonnements à la nouvelle Série Free proposée depuis le 24 novembre 2026, à l’occasion du Black Friday, et les conservent ensuite au tarif public standard.

Chez Free, le prix du forfait augmente après douze mois

L’opérateur propose désormais 150 Go d’Internet mobile pour 12,99 euros par mois, contre 110 Go précédemment. Une offre qui ne nécessite aucun engagement de durée et qui comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. De quoi équiper les différents membres de la famille à un tarif qui paraît raisonnable.

Sauf qu’au bout de douze mois, comme le précise Free dans les conditions de son offre, les abonnés seront automatiquement transférés vers le forfait Free 5G+ à 19,99 euros par mois au tarif standard. Une famille ayant souscrit trois abonnements passera ainsi d’une facture mobile de 38,97 euros à 59,97 euros par mois, en l’absence de remise particulière. Et ce sans avoir à changer de téléphone, à signer un nouveau contrat ou à demander davantage de données.

Car des données supplémentaires, ces abonnés vont en recevoir beaucoup : 200 Go par mois et par ligne. Reste à savoir si elles leur seront utiles.

Le smartphone, seul accès à Internet pour certains Français

On pourrait être tenté de considérer les forfaits mobiles de plusieurs centaines de gigaoctets comme une absurdité commerciale. Après tout, selon les statistiques de l’Arcep publiées en octobre 2026, la consommation moyenne de données mobiles ne dépasse pas 19,3 Go par mois et par carte SIM.

Mais tous les Français n’ont pas une box Internet à domicile, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Le Baromètre du numérique 2026, réalisé par le Crédoc, montre que 7 % des personnes âgées de 12 ans et plus utilisent exclusivement une connexion mobile pour accéder à Internet.

Cette proportion atteint 20 % chez les étudiants, 18 % chez les chômeurs et 11 % chez les personnes à bas revenus. Autrement dit, les publics susceptibles de trouver un véritable intérêt à ces forfaits mobiles généreux comprennent aussi des personnes dont les ressources financières peuvent être limitées.

Pour un étudiant qui n’a pas souscrit d’abonnement Internet dans son logement, disposer de 150 Go sur son smartphone peut permettre de suivre des cours en visioconférence, de travailler sur son ordinateur en partage de connexion et de regarder des vidéos sans multiplier les abonnements. Pour une personne à la recherche d’un emploi, la possibilité de réaliser ses démarches administratives et de répondre à des offres sans dépendre d’un accès Wi-Fi extérieur peut également avoir une valeur considérable.

Dans ces situations, dépenser 12,99 euros par mois peut être parfaitement rationnel. Dépenser 19,99 euros l’année suivante mérite en revanche d’être anticipé.

Des abonnements à choisir en fonction des besoins de chacun

La question se pose différemment pour les familles déjà équipées d’une box Internet. Les parents et les enfants ont-ils tous besoin du même forfait ? Celui qui travaille à domicile, celui qui passe deux heures par jour dans les transports en commun et celui dont le smartphone sert essentiellement à échanger des messages ont des usages très différents.

Et pourtant, les équiper tous du même abonnement est souvent la solution la plus simple. Pas nécessairement la moins chère.

Avant de souscrire plusieurs forfaits identiques, mieux vaut donc regarder la consommation de chaque ligne au cours des derniers mois. Les ménages déjà abonnés à une Freebox ont aussi intérêt à examiner les remises auxquelles ils peuvent prétendre, leurs conditions d’application étant spécifiques.

Quant aux nouveaux abonnés à la Série Free, ils pourront toujours résilier leur contrat avant le passage au tarif supérieur. L’offre est sans engagement et permet, en cas de changement d’opérateur, de conserver son numéro de téléphone.

L’accès à Internet est devenu indispensable dans la vie quotidienne. Payer pour plusieurs centaines de gigaoctets dont on n’a pas besoin ne l’est pas.