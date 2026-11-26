L’intelligence artificielle creuse les écarts entre les entreprises

En moyenne, l’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises européennes étudiées aurait permis d’augmenter leur productivité du travail d’environ 4 %, selon les économistes du centre d’études de Confindustria. Une bonne nouvelle pour les entreprises, donc, mais qui concerne principalement celles de taille moyenne et les grandes sociétés. Pour les petites et les microentreprises, les gains ne sont pas statistiquement significatifs.

Car il ne suffit pas nécessairement de fournir aux salariés un accès à un outil d’intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. Encore faut-il disposer de données exploitables, de logiciels adaptés et de collaborateurs capables d’utiliser ces technologies dans le cadre de leur travail.

Or, en Europe, les écarts d’adoption de l’intelligence artificielle entre les entreprises sont particulièrement importants. Et pas seulement entre les pays.

Allemagne, Espagne, France, Italie : quatre vitesses pour l’IA

En 2025, 26 % des entreprises allemandes d’au moins dix personnes utilisaient des technologies d’intelligence artificielle, contre 20,3 % en Espagne, 18,2 % en France et 16,4 % en Italie, selon les données d’Eurostat sur la numérisation des entreprises européennes.

La France se retrouve néanmoins devant l’Allemagne lorsque l’on s’intéresse uniquement aux entreprises d’au moins 250 personnes : 58 % d’entre elles utilisent l’IA, contre 57 % outre-Rhin. Chez les petites entreprises de 10 à 49 personnes, en revanche, l’Allemagne atteint 23,1 %, contre seulement 15 % en France.

Autrement dit, le retard français concerne particulièrement les petites structures. Et le salarié d’une grande entreprise française a davantage de chances de travailler dans une organisation utilisant l’intelligence artificielle que celui d’une PME, sans pour autant utiliser lui-même cette technologie au quotidien.

Quant à la disparition des emplois, que certains présentent comme une conséquence inévitable de l’intelligence artificielle, Confindustria ne constate pas d’effet statistiquement significatif sur les effectifs des entreprises européennes étudiées à court terme.

Ce qui ne permet pas de préjuger des conséquences à long terme de l’IA sur l’emploi, mais pose déjà une autre question : celle de l’accès des salariés des petites entreprises aux technologies et aux formations dont bénéficient leurs homologues des grandes sociétés.