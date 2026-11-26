Cyril Hanouna et Fun Radio ont annoncé l’arrêt immédiat de « Ça va secouer », l’émission quotidienne diffusée de 16 heures sur la station, rapporte Closer Mag. La décision a été prise d’un commun accord entre les deux parties, précise un communiqué conjoint.

L’arrêt prend effet dès le mardi 24 novembre 2026, au lendemain d’une dernière émission spéciale réunissant toute l’équipe du programme. À partir de cette date, la case horaire laissera place à une simple playlist musicale de style dance.

Un désaccord éditorial assumé

Le communiqué est sans détour : « l’émission de débat que souhaitait développer Cyril Hanouna n’est pas compatible avec le format d’une radio musicale ». Fun Radio y remercie l’animateur « pour son engagement et le travail accompli au sein de la station ».

Hanouna lui-même s’en est expliqué à l’antenne, lors de sa dernière émission. « On s’entend très, très bien avec la direction de Fun Radio. J’adore Fun Radio, mais je ne suis pas DJ. Ils voulaient que j’envoie des disques, que je dise deux, trois anecdotes », a-t-il raconté.

Il dit avoir lui-même proposé la rupture, leur demandant pourquoi le payer aussi cher pour faire si peu, leur suggérant de prendre un jeune talent qui leur coûterait moins cher, et affirmant que si ce n’était pas pour faire du débat qui secoue un peu, parler d’actu et faire le show, ce n’était pas la peine.

Il a ajouté ne pas vouloir « être un imposteur », estimant qu’il y avait « un problème dans les lignes éditoriales, ou moi qui suis trop dans le débat ou Fun Radio qui est trop dans la dance ». Il dit respecter « la décision éditoriale des patrons de Fun Radio ».

Trois formules en un peu plus d’un an

« Ça va secouer » n’existait sous cette forme que depuis le 16 novembre 2026, soit une semaine à peine. Ce format de débats d’actualité, pensé avec des interventions d’auditeurs pour relancer une case en difficulté, succédait à « Cyril Hanouna et les merguez », elle-même héritière de « Tout beau tout fun », lancée à la rentrée 2025 après le départ de l’animateur de C8 et d’Europe 1, à la fermeture de la chaîne en février 2025. Cette première saison radio avait été jugée en demi-teinte.

Les audiences n’ont jamais vraiment décollé. Selon Médiamétrie, la tranche horaire réunissait en moyenne 154 000 auditeurs en septembre-octobre 2026, en baisse sur un an. À l’échelle de la station, Fun Radio ne compte plus que 1,49 million d’auditeurs quotidiens, soit une perte d’environ 485 000 personnes en un an. Peu avant l’annonce de l’arrêt, Hanouna avait lui-même reconnu que quelque chose devait changer.

Rien de comparable du côté de la télévision. « Tout beau tout neuf » continue chaque soir sur W9, avec des audiences nettement supérieures à celles de la radio. La semaine précédant l’annonce, l’émission a régulièrement dépassé 1,7 million de téléspectateurs sur sa dernière partie, avec un pic à près de 2 millions le 17 novembre 2026, selon Médiamétrie. Elle rivalise régulièrement avec Quotidien.

Le groupe M6 n’a pas rompu avec Hanouna : les prochains primes prévus sur M6 et W9 sont maintenus. Fun Radio a précisé que ces projets télévisuels rendaient de toute façon difficile le maintien d’une quotidienne radio. « On sera encore plus en télé qu’avant », a promis Hanouna, qui affirme n’avoir « aucun problème avec le groupe M6 ».

Il doit en dire davantage dès le lendemain dans Tout beau tout neuf, évoquant déjà un éventuel retour sur les ondes du groupe et un projet d’émission politique à quelques mois de l’élection présidentielle.

En attendant, les auditeurs de la tranche 16h découvriront une playlist dance.