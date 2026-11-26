À l’université de Lille, les portes restent closes depuis le début de la semaine du 24 novembre 2026. Le blocage a commencé à la mi-septembre et plusieurs universités françaises, dont Paris Cité, ont choisi la fermeture administrative. Leurs présidents entendent ainsi contenir les mobilisations. Sans date de réouverture ni calendrier d’examens clair, étudiants et enseignants tentent de préparer les partiels avec des cours à distance et des groupes de révision.

Des cours à distance qui ne remplacent pas le présentiel

Depuis la fermeture administrative, certains cours seulement se tiennent en visioconférence. Adrien et Romain, étudiants en première année d’économie et de sociologie à Lille, ne s’en satisfont pas : « Les visios, ça n’a rien à voir avec le fait d’aller en cours, face à un professeur. Franchement, ce n’est pas viable. Ça ne marche pas. » Leur témoignage, recueilli par Franceinfo, fait état des limites des cours à distance. Connexions instables, échanges réduits et difficultés de concentration compliquent le suivi. À Paris Cité, des enseignants privilégient des séances interactives courtes, fondées sur les questions-réponses plutôt que sur le cours magistral.

« Enseigner certaines matières à distance, c’est tout simplement impossible », estime Nathalie Chusseau, professeure d’économie à l’université de Lille. Les travaux dirigés qui exigent du matériel, les ateliers pratiques et les études de cas en groupe se prêtent mal à ce format. Des équipes pédagogiques proposent des capsules vidéo, des forums thématiques et des documents de synthèse ; certains enseignants assurent aussi des permanences téléphoniques individuelles auprès des étudiants les plus fragiles. Ces ressources ne remplacent pas les cours en présence, et leur couverture reste incomplète à l’approche des partiels.

Les étudiants organisent leurs révisions

Les étudiants arrivés en première année en septembre manquent de repères sociaux et universitaires depuis la fermeture des campus. L’absence de tutorat en présentiel et de groupes de travail informels pèse notamment sur ceux qui ont besoin d’un accompagnement renforcé. Nathalie Chusseau estime qu’environ 30 % des étudiants de deuxième année ont abandonné leur cursus ; elle craint que ce taux n’augmente en première année si la situation dure. Des associations étudiantes organisent des parrainages en ligne, des groupes WhatsApp par filière et des révisions collectives sur Discord. Ces initiatives reposent sur des volontaires, sans moyens structurels. Elles rappellent l’entraide mobilisée dans une crise sociale nécessitant solidarité collective.

Dans plusieurs villes, des étudiants se retrouvent en bibliothèque municipale pour réviser malgré la fermeture des campus. Ils partagent aussi leurs notes, corrigent des exercices ensemble et s’expliquent les cours sur les réseaux sociaux. À Lille, le collectif « Partiels solidaires » recense les besoins et les compétences disponibles afin d’organiser du tutorat gratuit. Le manque de coordination et de reconnaissance officielle limite toutefois ces initiatives. Après plus de deux mois de mobilisation, la fatigue se fait sentir ; l’Union syndicale lycéenne évoque néanmoins un regain du mouvement.

Présentiel, épreuves en ligne ou report des partiels

Le président de l’université Paris Cité affirme que « tous nos efforts sont dirigés vers la réouverture de nos universités », sans annoncer de date. Pour les partiels, les présidents d’université envisagent le maintien d’examens en présentiel avec un protocole sanitaire strict, leur passage intégral en ligne ou le report de la session. Les épreuves à distance soulèvent des questions d’accès au matériel informatique et de surveillance. Un report modifierait les calendriers universitaires et retarderait stages ou départs à l’étranger ; le présentiel suppose, lui, une réouverture rapide, jugée de moins en moins probable. Certaines facultés étudient aussi des formules hybrides associant davantage de contrôle continu, des oraux à distance et quelques écrits en présentiel. Alors que plus de 400 élèves ont été exclus définitivement depuis le début du mouvement, les universités cherchent encore comment valider les semestres.

Administrations, enseignants et représentants étudiants discutent des modalités d’examen au sein de commissions ad hoc. Ils cherchent à tenir compte des circonstances exceptionnelles sans dévaluer les diplômes. Certaines universités reprennent des dispositifs utilisés lors de crises sanitaires passées, en adaptant les grilles d’évaluation et en donnant davantage de place au contrôle continu. D’autres publient plusieurs scénarios et demandent l’avis des conseils de faculté, dans l’espoir d’éviter que des décisions unilatérales n’alimentent la contestation. La concertation rappelle celle menée autour des choix collectifs engageant l’avenir ; aucune modalité d’examen commune n’est encore arrêtée.