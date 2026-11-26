Une feuille de papier posée sur la bonde de l’évier, maintenue par un verre retourné : voilà l’astuce qui circule pour limiter temporairement les remontées d’odeurs de canalisation pendant une absence prolongée du domicile. Simple à mettre en place avant de boucler les valises, elle ne prétend pas régler un problème de plomberie, mais elle peut rendre le retour de vacances un peu moins désagréable.

Pourquoi l’évier se met à sentir mauvais

L’explication tient à un détail d’installation que peu de gens remarquent au quotidien. Sous l’évier, le siphon forme un coude qui retient toujours un peu d’eau après chaque utilisation, explique Los Andes. Cette réserve crée un joint hydraulique : une barrière liquide entre la cuisine et le réseau d’évacuation, qui empêche normalement les gaz de la canalisation de remonter jusqu’à la pièce.

Le problème survient quand l’évier reste inutilisé plusieurs jours d’affilée. Privée d’apport, l’eau du siphon finit par s’évaporer. Le joint disparaît, et les odeurs de la tuyauterie trouvent alors un passage libre vers la cuisine. La vitesse à laquelle cette évaporation se produit dépend de la température, du taux d’humidité et des caractéristiques de l’installation : un logement chaud ou sec accentue le phénomène, et il se remarque davantage dans un évier déjà peu sollicité au quotidien.

Le mode d’emploi, étape par étape

Pas besoin de vinaigre ni de bicarbonate. L’astuce ne demande qu’une feuille de papier, un verre et de l’eau du robinet.

La méthode se déroule en cinq étapes :

ouvrir le robinet quelques secondes pour s’assurer que le siphon contient bien de l’eau ; sécher l’excès d’humidité autour de l’ouverture de l’évacuation ; étendre la feuille de papier sur le trou, en le couvrant entièrement ; poser le verre à l’envers sur le papier pour l’empêcher de bouger ; vérifier la stabilité de l’ensemble avant de quitter les lieux.

Le papier agit comme une couverture temporaire, le verre fait office de poids. Le dispositif réduit les échanges d’air par l’ouverture, sans pour autant assurer une fermeture hermétique. Un point de vigilance mérite d’être signalé : si de l’eau reste stagnante sur le papier, celui-ci peut se mouiller ou se détériorer et perdre toute utilité pendant l’absence.

Au retour, il suffit de retirer le verre et le papier, puis de laisser couler l’eau quelques secondes pour reconstituer le siphon si une partie de son contenu s’est évaporée. Cela permet de vérifier rapidement si l’odeur disparaît. Si elle persiste malgré tout, le souci ne vient probablement plus du simple manque d’usage : une obstruction, une accumulation de saleté ou un défaut d’installation peut alors nécessiter un nettoyage ou une révision plus poussée.

L’astuce reste une mesure d’appoint pour une absence, rien de plus. Elle ne corrige ni les fuites, ni un siphon mal installé, ni les dépôts accumulés dans la tuyauterie, et ne garantit pas la disparition complète des odeurs. Pour un problème qui revient régulièrement, mieux vaut chercher pourquoi les gaz parviennent à remonter jusqu’à la cuisine plutôt que de s’en remettre à cette seule barrière de papier.