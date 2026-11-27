La nouvelle est plutôt encourageante : selon l’Insee, vendredi 27 novembre 2026, l’inflation annuelle serait revenue de 3,4 % à 2,9 %. Encore faut-il savoir ce que l’on achète avec son salaire ou sa pension. Car derrière le chiffre national, il y a de grandes différences. Les dépenses d’énergie restent particulièrement élevées, avec des prix en hausse de 19,2 % sur un an. Et si l’alimentation affiche une inflation de 1,3 %, celle des produits frais atteindrait 9,4 %.

Une inflation qui varie selon le budget des familles

Deux ménages disposant du même revenu ne consacrent pas nécessairement la même somme aux déplacements ou au chauffage. L’un peut donc être beaucoup plus affecté par l’augmentation des prix de l’énergie que l’autre. Et les familles qui disposent de peu de marge de manœuvre pour réduire ces dépenses peuvent difficilement compenser la hausse des prix en reportant d’autres achats.

L’Insee publie d’ailleurs un indice spécifique aux ménages appartenant aux 20 % les plus modestes en niveau de vie. En octobre 2026, hors tabac, les prix avaient progressé de 3,6 % sur un an pour cette catégorie, contre 3,4 % pour l’ensemble des ménages sur le même périmètre. Pour savoir si cet écart s’est réduit en novembre, il faudra attendre les statistiques détaillées du 11 décembre.

D’ici là, impossible de tirer du seul taux d’inflation de novembre un bilan de l’évolution du pouvoir d’achat des plus modestes : il faudrait aussi connaître celle de leurs revenus. Les prix et le revenu sont les deux termes de l’équation.