Selon un sondage Norstat, 97 % des personnes interrogées se disent favorables à une loi leur garantissant le choix entre le courrier et le numérique pour recevoir leurs documents importants. Un résultat qui, pour Culture Papier, invite à s’interroger sur la place du courrier lorsque la réception d’un document conditionne l’accès à un droit ou le versement d’une aide.

Dans les résultats qu’il rend publics en novembre, Norstat relève que 41 % des personnes interrogées ont vu, au cours de l’année écoulée, une entreprise ou une administration remplacer un envoi postal par une transmission numérique sans leur demander leur avis. Or, revenir au courrier s’avère parfois plus compliqué que d’y renoncer. Parmi les 32 % de répondants qui ont demandé un envoi postal, six sur dix disent avoir rencontré une difficulté. Il leur a fallu, selon les cas, passer par un site ou une application, renouveler leur demande ou payer un supplément. Certains ont essuyé un refus.

L’enquête, réalisée en ligne les 3 et 4 novembre 2026 auprès de 1 005 adultes, ne porte pas seulement sur la préférence pour le papier ou l’écran. Elle renseigne aussi sur ce que le changement de mode d’envoi exige du destinataire. Lorsqu’un organisme dépose ses courriers dans un espace personnel, il revient à l’usager de s’y rendre pour savoir ce que contient le document et si une réponse est attendue. Pour qui suit plusieurs dossiers auprès de services différents, cela suppose de savoir où chercher et de le faire assez tôt pour que la démarche puisse suivre son cours.

De la difficulté d’accès au renoncement

Dans le sondage Norstat, 43 % des répondants disent avoir rencontré, au moins une fois dans l’année, une difficulté parce qu’un document ou une démarche n’était accessible qu’en ligne. Sept pour cent déclarent avoir perdu, dans ces circonstances, un droit, une aide ou un remboursement. Cette proportion atteint 13 % chez les 18-34 ans. Elles éclairent une difficulté qui dépasse la maîtrise des outils : au moment de répondre à une demande de justificatif ou de contester une décision, encore faut-il savoir que l’organisme s’est manifesté.

Cette question de l’information s’inscrit dans un problème plus large d’accès aux services publics. Dans son enquête publiée en 2025, le Défenseur des droits relevait que 61 % des personnes interrogées rencontraient parfois ou souvent des difficultés dans leurs démarches administratives, contre 39 % en 2016. Près d’un quart disaient avoir renoncé, au cours des cinq années précédentes, à faire valoir un droit auquel elles pouvaient prétendre, la complexité des démarches arrivant en tête des motifs cités. Un problème de connexion, une pièce manquante ou la difficulté à joindre le service compétent peuvent se cumuler. Là où le guichet est éloigné, le moindre blocage peut ainsi rendre nécessaire le déplacement que la démarche en ligne devait épargner.

Les conseillers des maisons France services peuvent aider à retrouver une information dans un dossier ou à transmettre une pièce à la Caf ou à l’Assurance maladie. Leur intervention suppose toutefois que l’usager ait repéré le problème. Quand celui-ci s’en aperçoit parce qu’un versement attendu n’est pas arrivé, il doit d’abord comprendre ce qui s’est passé, parfois retrouver une demande de justificatif et vérifier s’il est encore temps d’y répondre. La façon dont l’organisme lui adresse cette demande peut donc avoir des conséquences sur la suite du dossier.

Ce que changerait un droit au choix

Dès 2022, le Défenseur des droits recommandait de laisser aux usagers la possibilité de revenir au courrier dans leurs échanges avec l’administration, en particulier pour les décisions d’attribution ou de refus d’un droit. Le sondage publié par Culture Papier pose la question à une échelle plus large, puisqu’il porte aussi sur les documents transmis par les entreprises.

L’adhésion au principe d’une loi atteint 95 % parmi les répondants qui préfèrent recevoir leurs documents en ligne. La possibilité de choisir peut donc compter même lorsque le numérique reste, pour la plupart des échanges, le moyen le plus commode.

Si le législateur se saisissait de la question, il lui faudrait préciser quels documents ouvriraient ce droit, quand recueillir la préférence du destinataire et comment lui permettre d’en changer. La question du prix se poserait aussi, puisque six répondants sur dix estiment que le courrier ne devrait entraîner ni frais supplémentaires ni perte d’avantage. La possibilité d’exprimer son choix par téléphone ou au guichet importerait tout autant pour ceux dont le compte est bloqué ou qui ont besoin d’un interlocuteur. Lorsqu’une décision peut suspendre une aide ou faire courir un délai de recours, la garantie prend sa valeur avant l’envoi, quand il est encore possible de choisir comment la recevoir.