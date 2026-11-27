Plus de 160 000 collaborateurs : c’est le nombre de personnes que comptait le Groupement Mousquetaires à la fin de l’année 2025, selon les derniers résultats annuels du distributeur. Et c’est auprès de l’ensemble de ses salariés que le groupement ambitionne, à terme, de déployer l’intelligence artificielle.

Claude va s’inviter dans des métiers très différents

La première phase du partenariat avec Anthropic, qui débutera en janvier 2027, permettra aux Mousquetaires d’identifier les applications de l’intelligence artificielle qui peuvent être utiles à leurs collaborateurs.

Et les métiers ne manquent pas chez les Mousquetaires. Car derrière les enseignes Intermarché, Netto ou encore Bricomarché se trouvent également des usines, des plateformes logistiques et des services administratifs. Dans son annonce du 25 novembre, le distributeur évoque ainsi l’utilisation de Claude dans la production industrielle, les ressources humaines, les achats ou encore les services juridiques.

Un salarié chargé d’examiner des contrats et un responsable de supermarché n’ont évidemment pas les mêmes besoins. Il ne suffira donc pas de leur donner accès au même logiciel pour qu’ils puissent en tirer les mêmes bénéfices. C’est précisément l’identification de ces besoins professionnels qui constitue l’un des objectifs de la première phase du projet.

L’évolution du travail dans les magasins

Les Mousquetaires veulent accompagner leurs collaborateurs dans la transformation de leurs métiers et entendent s’appuyer sur les outils informatiques d’Amazon pour leur fournir cet accès à Claude.

Le distributeur ne détaille cependant pas encore les modalités de formation des salariés ni les tâches pour lesquelles ceux-ci pourront utiliser l’intelligence artificielle. Aucun objectif de réduction des effectifs n’est annoncé dans le cadre de ce partenariat.

Si 300 collaborateurs des fonctions support sont identifiés dans le périmètre initial, le nombre de salariés concernés au sein des 500 magasins n’a pas été précisé. C’est notamment de ces premières expériences de travail avec Claude que dépendra la suite du déploiement.