Antonio Saccoccio et Emanuele Lo Russo étaient partis au Koweït pour assurer la maintenance d’équipements militaires. Ils étaient civils et, comme l’a confirmé le ministère italien des Affaires étrangères, tous deux ont perdu la vie lors d’une attaque de drones. Rome et Koweït en attribuent la responsabilité à l’Iran, qui nie être à l’origine de l’attaque.

Pour leurs collègues, la question est désormais de savoir ce qu’il adviendra des salariés encore en mission. Le syndicat italien des métallurgistes FIOM-CGIL, au niveau national comme dans la région de Rome et du Latium, a demandé le 26 novembre le retour immédiat des travailleurs employés dans les zones particulièrement exposées. Le syndicat estime que les mesures de sécurité ne peuvent garantir la protection des salariés dans un territoire en guerre, rapporte le média spécialisé Il Diario del Lavoro.

Une assemblée accompagnée d’un arrêt de travail a été annoncée pour le vendredi 27 novembre dans l’établissement romain de Rheinmetall. L’entreprise a indiqué aux représentants syndicaux que le retrait de ses équipes était prévu, selon La Repubblica. La date de retour effectif de ces salariés n’est pas encore établie.

La mobilisation a donc pour objet à la fois de rendre hommage aux deux techniciens et d’obtenir des garanties pour les personnes qui continuent de travailler à l’étranger. Les circonstances précises de l’attaque restent à établir ; les déclarations syndicales ne permettent pas, à elles seules, de conclure à un manquement de l’employeur.