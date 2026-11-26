Sur la photographie publiée le samedi 21 novembre 2026 sur Facebook par la loterie du Massachusetts, Ariel Velasquez-Morales sourit, les deux mains agrippées à un immense chèque d’un million de dollars. Sous la publication, les internautes le félicitent. L’un d’entre eux, raconte CNN, lui souhaite de pouvoir réaliser ses rêves. La photographie aurait pu rejoindre les centaines d’autres portraits de gagnants que publient chaque année les organisateurs de loteries. Elle allait finalement servir à annoncer une tout autre nouvelle.

Il vivait aux États-Unis depuis 2013, selon les autorités

Ariel Velasquez-Morales est originaire du Salvador. Selon les autorités américaines, il est entré irrégulièrement aux États-Unis en mai 2013, par le Texas. Un juge de l’immigration avait ordonné son expulsion le 24 avril 2014, mais l’homme était resté sur le territoire américain.

C’est dans le quartier d’East Boston, où il résidait, qu’il avait acheté son ticket gagnant. Pour dix dollars, il s’était offert une grille de mots à reconstituer en grattant des lettres. Onze mots lui avaient suffi pour remporter un million de dollars et, selon les informations de la loterie rapportées par NBC Boston, il avait choisi de percevoir immédiatement 650 000 dollars avant impôts.

Le mardi 24 novembre, soit trois jours après la publication de la photographie sur Facebook, des agents de l’ICE, la police américaine de l’immigration, l’ont arrêté dans ce même quartier. Et c’est le cliché du gagnant souriant avec son chèque que l’agence fédérale a choisi de republier pour annoncer son interpellation.

Aux États-Unis, tous les gagnants ne peuvent pas rester anonymes

Si certains gagnants à la loterie préfèrent que leur entourage ignore tout de leur nouvelle fortune, les possibilités de rester anonyme dépendent notamment de l’État américain dans lequel ils ont joué. Dans le Massachusetts, le règlement de la loterie prévoit que le nom du gagnant, sa commune de résidence, son image, le montant de son gain et le jeu auquel il a participé constituent des informations publiques.

Dans le cas d’Ariel Velasquez-Morales, on ignore néanmoins si la diffusion de son portrait a réellement permis aux agents fédéraux de le retrouver. Interrogée à ce sujet par CNN, l’agence n’a pas souhaité apporter de précisions.

Le 25 novembre, dans un communiqué annonçant son arrestation, l’ICE a indiqué qu’il resterait en détention dans l’attente de son expulsion. La chaîne américaine n’a, de son côté, pas pu établir si le gagnant était assisté d’un avocat.

Quelques jours plus tôt, la seule chose que l’on savait de ses projets était qu’il comptait économiser et investir l’argent de la loterie. On ignore désormais dans quel pays il pourra le faire, et même s’il pourra disposer de cet argent.