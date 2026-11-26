Le gouvernement a confirmé le 25 novembre 2026 les dates de l’élection présidentielle : le premier tour aura lieu le 18 avril 2027 et le second tour le 2 mai. Plusieurs personnalités politiques avaient demandé un changement de calendrier.

Un second tour confirmé pour le 2 mai 2027

Mathieu Lefèvre, porte-parole du gouvernement, a confirmé ces dates lors du compte rendu du Conseil des ministres. Selon les déclarations officielles, le gouvernement souhaite ainsi « maximiser la participation des Français ». Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, avait consulté l’ensemble des forces politiques dès l’été 2026. Mathieu Lefèvre a souligné le caractère inédit de cette démarche : « C’est la première fois que le président de la République et le gouvernement consultent les forces politiques sur les dates de l’élection présidentielle. »

Si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des suffrages exprimés le 18 avril, les deux candidats arrivés en tête participeront au second tour du 2 mai. Les sondages actuels, publiés par plusieurs instituts, donnent à Marine Le Pen entre 30 et 36 % des intentions de vote au premier tour. Elle l’emporterait dans tous les scénarios de second tour testés, notamment face à Jean-Luc Mélenchon avec 65 % des voix. Un récent sondage Odoxa situe par ailleurs la satisfaction d’Emmanuel Macron à 16 %, dans un climat de défiance généralisé.

Le 1er mai, entre silence électoral et fête du Travail

Le Code électoral interdit la propagande électorale à partir de la veille du scrutin à minuit. Pour un second tour le 2 mai, le silence électoral commencera donc le 1er mai à minuit : candidats, partis, militants et médias devront respecter cette interdiction. Cette date coïncide avec les manifestations syndicales de la fête du Travail. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a qualifié le 2 mai de « pire scénario possible, en raison du risque de vives tensions au lendemain de la fête des travailleurs ».

Le gouvernement a retenu le 2 mai plutôt que des dates envisagées plus tôt en avril ou plus tard en mai, qui coïncidaient avec des départs en vacances dans plusieurs zones scolaires. La France compte environ 12 millions d’élèves, dont les familles organisent leurs déplacements autour du calendrier scolaire. Selon l’analyse gouvernementale, la date choisie constitue un compromis entre participation et contraintes calendaires. Gérard Larcher, président du Sénat, a néanmoins demandé d’avancer le scrutin d’une semaine pour éviter sa proximité avec le 1er mai.

Décret de convocation et inscription sur les listes électorales

Emmanuel Macron a jusqu’au 31 janvier 2027 pour signer le décret de convocation des électeurs. Au 25 novembre 2026, celui-ci n’avait pas encore été publié au Journal officiel. Sa signature lancera officiellement la campagne électorale et fixera les modalités pratiques du scrutin, notamment la date limite d’inscription sur les listes électorales. Cette échéance intervient généralement plusieurs semaines avant le vote.

Pour voter, les citoyens français majeurs doivent être inscrits sur une liste électorale. L’inscription peut se faire en ligne sur service-public.fr ou en mairie ; les Français résidant à l’étranger doivent s’inscrire sur les listes consulaires. Lors de la présidentielle de 2022, la participation au second tour avait atteint 72 %.