En novembre 2024, Stellantis recrutait 450 intérimaires à Sochaux pour lancer le nouveau Peugeot 3008. Deux ans plus tard, le constructeur annonce la suppression de l’équipe de nuit à partir de janvier 2027. La décision met fin aux contrats de 500 personnes et s’accompagne de onze jours d’arrêt technique entre décembre et janvier.

À Sochaux, les prévisions de production revues à la baisse

Sur le site historique de Peugeot, installé à Sochaux depuis 1912, les 450 intérimaires recrutés en novembre 2024 avaient rejoint une demi-équipe de nuit créée pour le lancement du nouveau 3008, proposé en versions électrique et hybride rechargeable. Stellantis visait alors 1 050 véhicules par jour. La capacité annuelle de l’usine est de 300 000 unités.

Les contrats des intérimaires n’offraient pas de garantie au-delà de quelques mois. Beaucoup venaient du bassin d’emploi montbéliardais. Deux ans après leur recrutement, la réalité rattrape Stellantis : les ventes du 3008 ont reculé de près de 10 % en France sur les dix premiers mois de 2026, et la part de marché de Peugeot est passée sous les 5 % en Europe.

La direction invoque « le contexte économique actuel et l’état prévisionnel des marchés » pour retenir un « niveau de production durablement soutenu de 850 véhicules par jour ». La demi-équipe de nuit doit disparaître en janvier 2027. Les onze jours d’arrêt technique prévus entre décembre et janvier placeront aussi les 6 400 salariés du site en activité partielle. FO résume la situation des intérimaires par cette formule : « 500 familles qui restent sur le carreau ».

Le bassin de Montbéliard et d’autres usines touchés par les arrêts

Une cadence ramenée de 1 050 à 850 véhicules par jour représente une baisse d’environ 19 %. Les équipementiers, les prestataires logistiques et les transporteurs qui travaillent avec Sochaux, dont Faurecia et Plastic Omnium, dépendent de ses volumes de production. Certains sous-traitants, déjà fragilisés par des arrêts techniques répétés depuis octobre, envisagent des plans de sauvegarde de l’emploi.

Le Pays de Montbéliard compte 140 000 habitants et son activité est liée à l’automobile depuis un siècle. Son taux de chômage dépasse déjà la moyenne nationale. Martial Bourquin, maire d’Audincourt, réclame une table ronde urgente avec l’État, la Région et Stellantis pour « sauver ce qui peut l’être ».

Les salariés permanents de Sochaux devraient voir leurs revenus diminuer de 15 à 20 % pendant les onze jours d’arrêt. Les intérimaires arrivés en fin de contrat ne bénéficieront pas, eux, de l’indemnisation liée à l’activité partielle. L’usine Stellantis de Rennes annonce également une fermeture du 21 décembre au 5 janvier ; ses salariés redoutent la suppression d’une demi-équipe début 2027. À Mulhouse et à Poissy, les arrêts techniques se répètent depuis octobre sur fond de problèmes d’approvisionnement en batteries du fournisseur ACC.

Les syndicats et les élus demandent des réponses à Stellantis

La CFDT juge les mesures prises à Sochaux « extrêmement préoccupantes » et regrette l’absence de plan d’accompagnement pour les intérimaires dont les contrats prennent fin : ni reclassement, ni formation de reconversion, ni cellule de soutien psychologique ne sont annoncés. FO critique une gestion qu’elle estime purement comptable. À Rennes, Laurent Valy, délégué CFDT, décrit l’incertitude des salariés : « Ce qui est inquiétant, c’est la morosité ambiante : la seule visibilité que la direction donne aux salariés, ce sont des jours de chômage ! »

La stratégie menée sous Carlos Tavares, ancien PDG de Stellantis parti en 2024, est également mise en cause. Le groupe avait privilégié les véhicules haut de gamme et les fortes marges au détriment des petits modèles et de l’hybride. Selon les versions, le 3008 coûte entre 45 000 et 60 000 euros, dans un marché européen où des citadines électriques chinoises sont proposées autour de 20 000 euros.

Martial Bourquin et plusieurs élus locaux demandent à l’État d’intervenir. Ils rappellent les dizaines de millions d’euros d’aides publiques reçues par Stellantis pour moderniser Sochaux, ainsi que les 120 millions d’euros investis dans un nouvel atelier de peinture décarboné. Selon eux, le groupe s’était engagé en contrepartie à maintenir l’emploi. Ils réclament des garanties pour le site et un plan de diversification industrielle pour le territoire.

Électrification et emploi : les demandes des syndicats

Le virage électrique prononcé par Stellantis se heurte aussi aux difficultés d’approvisionnement en batteries ACC, destinées aux modèles électriques du groupe. En 2025, Sochaux a produit 230 000 véhicules pour une capacité de 300 000, soit un taux d’utilisation de 76 %. Stellantis prévoit d’investir plus de 30 milliards d’euros dans l’électrification d’ici 2030 ; le groupe a réalisé 18 milliards d’euros de bénéfices en 2025.

Les syndicats européens demandent un fonds de transition financé par les constructeurs, afin d’accompagner les salariés vers les métiers des batteries, de l’hydrogène ou du recyclage. Ils réclament aussi une réduction du recours à l’intérim. En Allemagne, Volkswagen et IG Metall ont négocié un accord garantissant l’emploi en échange d’efforts de productivité. Les syndicats citent également le cas de Brampton au Canada, où 2 200 salariés de Stellantis ont été licenciés sans plan de reconversion jugé suffisant.