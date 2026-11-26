Et si, au lieu de demander à une personne qui cherche du travail depuis plus d’un an de s’adapter à un poste, on adaptait le poste à cette personne ? C’est un peu ce qui se passe à Nantes et à Rezé, où deux entreprises proposent des CDI à des personnes durablement privées d’emploi. Dans son bilan du 24 novembre 2026, Nantes Métropole dénombre 25 salariés à L’Amarrez, à Rezé, et 21 chez Boreal, à Nantes. Chacune prévoit cinq recrutements supplémentaires en décembre. Les 46 salariés sont donc déjà en poste, les dix autres ne le sont pas encore.

Un CDI, mais pas forcément à temps plein

Les deux entreprises à but d’emploi (EBE) ont en commun une activité, le réemploi de textiles, mais elles ne font pas que cela. Elles proposent aussi des prestations à des entreprises du territoire et des services aux habitants. Elles doivent créer du travail qui ne se substitue pas aux emplois existants. Et, surtout, le contrat proposé est un CDI à temps choisi. Pour quelqu’un qui a des contraintes familiales ou de santé, la possibilité de reprendre le travail avec un volume horaire adapté, puis de le faire évoluer, change singulièrement la perspective.

Dans les deux structures, la formation et l’accompagnement professionnel peuvent aussi préparer le départ vers un autre employeur. Il ne s’agit donc pas de condamner un salarié à rester dans une EBE une fois qu’il a retrouvé du travail. D’autres dispositifs, comme les ateliers artistiques de France Travail, poursuivent également un objectif de retour à l’emploi, mais selon une démarche différente.

Le chômage de longue durée ne suffit pas : il faut aussi habiter au bon endroit

Les critères sont précis. Dans le cadre expérimental, le rapport du Sénat rappelle que les volontaires doivent être privés d’emploi depuis plus d’un an malgré leurs démarches de recherche, et résider depuis au moins six mois dans un territoire habilité. Ce dernier point est important : même deux habitants d’une même ville peuvent se trouver dans des situations différentes. Les frontières du dispositif ne correspondent pas nécessairement à celles de la commune.

À Rezé, la municipalité indique les secteurs Château-Mahaudières, Port-au-Blé, Atout-Sud et Basse-Île. Elle annonce une permanence le mardi de 10 heures à midi au centre socioculturel Château, place Jean-Perrin. À Nantes-Est, l’ATDEC présente le périmètre autour de Bottière, Pin-Sec et Perray et propose aux habitants de prendre contact à l’adresse [email protected]. C’est par les acteurs locaux qu’il convient de commencer : la fiche métropolitaine de Boreal précise que les embauches interviennent sur proposition du comité local pour l’emploi, sans sélection entre candidats. Cela ne signifie pas que le premier entretien débouchera immédiatement sur un contrat.

Le Parlement a voté la pérennisation du dispositif

Le 19 novembre, la proposition de loi qui vise à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation a été adoptée par les députés, par 258 voix contre trois. Le texte a été voté sans modification en deuxième lecture. Au 26 novembre, la promulgation n’a pas été retrouvée dans les sources officielles consultées ; le vote ne suffit pas à rendre les nouvelles dispositions applicables. L’expérimentation actuelle avait été prolongée jusqu’à la fin de 2026.

Le passage à un dispositif permanent n’équivaudra pas, pour autant, à l’ouverture immédiate d’une entreprise à but d’emploi dans toutes les communes. À Nantes et à Rezé, les deux entreprises existent déjà : pour les habitants des périmètres concernés, nul besoin d’attendre la création d’une nouvelle structure pour se renseigner auprès de l’équipe locale.