Deux actions SpaceX pour chaque enfant américain : c’est la promesse formulée par Elon Musk en novembre 2026. Au cours de Bourse du 25 novembre, cela représenterait environ 255 dollars par enfant recevant effectivement les deux titres. Si SpaceX prévoit de verser sa contribution aux Trump Accounts, l’affectation à ces comptes du don personnel de Musk n’a pas encore été confirmée, selon Reuters.

Pour certaines familles, cette somme est loin d’être négligeable. D’autant plus que le principe des Trump Accounts consiste précisément à permettre aux enfants de disposer d’une épargne dès leur plus jeune âge, y compris lorsque leurs parents ne peuvent pas leur constituer un patrimoine.

Mais tous les enfants ne seront pas exposés de la même manière aux fluctuations de l’action SpaceX.

Deux enfants, le même cadeau, mais deux situations financières différentes

Prenons deux enfants du même âge. Les parents du premier ont réussi à constituer une épargne de 5 000 dollars sur son Trump Account, investie dans des fonds indiciels. Les parents du second n’ont, eux, pas les moyens de mettre de l’argent de côté.

Si chacun reçoit sur son compte deux actions SpaceX pour une valeur totale de 255 dollars, celles-ci représenteront moins de 5 % du patrimoine du premier enfant.

Pour le second, en supposant qu’il ne bénéficie d’aucune autre contribution, SpaceX représentera 100 % de son épargne.

Le premier enfant verra donc son patrimoine relativement peu affecté si l’action perd la moitié de sa valeur. Pour le second, la même baisse divisera son épargne par deux.

Certes, aucun des deux n’aura perdu de l’argent qu’il avait lui-même investi dans SpaceX. Mais les conséquences sur le patrimoine dont ils pourront disposer à l’avenir seront très différentes.

Cette difficulté a notamment été relevée par les spécialistes de la planification financière de Kitces dans leur analyse de la nouvelle réglementation.

Les parents ne pourront généralement pas choisir un autre placement

Le problème est que les familles ne disposent pas de la liberté de vendre les actions offertes afin de les convertir immédiatement en placements diversifiés.

La réglementation américaine, modifiée le 30 septembre 2026, prévoit en effet une obligation de conservation pouvant atteindre cinq ans.

Les enfants les plus jeunes pourraient ainsi rester exposés aux performances d’une seule entreprise pendant une période importante de leur enfance.

Le Trésor américain reconnaît lui-même ce risque supplémentaire. Il considère toutefois que l’ouverture du dispositif aux donations d’actions permettra d’obtenir davantage de contributions philanthropiques.

Et, pour un enfant qui ne dispose d’aucune épargne, recevoir des actions susceptibles de prendre de la valeur demeure évidemment préférable à ne rien recevoir, tant que ces titres conservent une valeur positive.

Une promesse qui ne concerne pas nécessairement tous les enfants américains

Depuis le 1er octobre 2026, les enfants éligibles bénéficient de l’ouverture automatique d’un Trump Account, comme le précise l’administration fiscale américaine. Certaines démarches restent néanmoins nécessaires pour que les familles puissent en assurer la gestion.

Or, dans son communiqué du 25 novembre, SpaceX indique que sa contribution concerne les comptes actuellement actifs.

Le nombre exact d’enfants qui recevront les titres n’a pas été communiqué.

L’entreprise et son dirigeant pourraient donc contribuer à réduire les inégalités patrimoniales entre les enfants américains. Mais la possibilité de diversifier cette nouvelle épargne, elle, dépendra en partie des moyens financiers dont disposent déjà leurs familles.

Ce qui pose une question : pourquoi ne pas permettre aux parents de conserver la valeur du cadeau tout en choisissant un placement moins risqué pour leurs enfants ?