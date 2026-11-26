Une femme qui doit quitter un conjoint violent peut avoir besoin, le même jour, de trouver de quoi payer une chambre, de faire constater des blessures et de s’assurer que son conjoint n’a plus accès à ses informations personnelles. Trois problèmes, et pas nécessairement trois démarches auprès du même organisme. C’est précisément pour rapprocher les réponses apportées par leurs réseaux que les deux caisses nationales ont annoncé leur convention de coopération le 25 novembre 2026.

La Cnam et la Cnaf veulent notamment que les caisses locales orientent plus facilement les personnes vers les services de l’autre réseau et travaillent avec les associations spécialisées. Le communiqué ne donne cependant ni calendrier détaillé de mise en œuvre dans chaque caisse ni procédure nationale unique de demande d’aide. La convention porte sur les violences au sein du couple, mais aussi sur les violences intrafamiliales hors couple. Les conditions d’accès aux prestations, elles, ne sont pas toutes les mêmes.

La Caf peut verser de l’argent, même si la victime n’est pas allocataire

Depuis décembre 2023, une aide financière spécifique permet de faire face aux premières dépenses liées aux violences conjugales. L’aide n’est donc pas née de la convention du 25 novembre. Et il n’est pas nécessaire d’être déjà bénéficiaire d’une allocation pour la demander, ni d’avoir des enfants. Selon la présentation nationale de la Caf du 4 juin 2026, elle est ouverte aux femmes comme aux hommes, sous réserve de résider régulièrement et de façon stable en France et de justifier des violences commises par un partenaire ou un ancien partenaire.

Ce dernier point est important : pour obtenir l’aide, il faut un document officiel de moins d’un an, à savoir une plainte, un signalement au procureur de la République ou une ordonnance de protection. Il ne faut donc pas nécessairement attendre une condamnation pénale. Les ressources ne déterminent pas le droit à cette aide, mais interviennent dans le calcul du montant et dans le choix entre un versement non remboursable et un prêt sans intérêts. Le nombre d’enfants à charge entre aussi dans le calcul, comme le précise la documentation de la Caf destinée à ses partenaires.

La Caf indique que le versement intervient en moyenne dans un délai de trois à cinq jours. Ce n’est pas pour autant une solution de secours dans les minutes qui suivent une agression. La demande peut être effectuée en ligne ; pour organiser les démarches et examiner les autres droits liés à une séparation, il est également possible de prendre contact avec sa Caf au 3230. Et si l’argent du ménage est contrôlé par le conjoint, la possibilité de disposer d’un compte bancaire individuel peut aussi compter dans la reprise d’autonomie.

Et si le problème est de pouvoir se faire soigner ?

C’est auprès de l’Assurance Maladie que se posent notamment les questions de couverture des soins. La Cnam indique que les personnes victimes de violences peuvent, selon leur situation, être accompagnées pour accéder rapidement à leurs droits, y compris à la Complémentaire santé solidaire. Cette dernière reste soumise à ses conditions propres. La caisse peut aussi examiner une demande de soutien financier pour faciliter la mise à l’abri et orienter la personne vers des soins ou des structures spécialisées. Il ne s’agit pas d’un deuxième versement automatique de l’aide d’urgence de la Caf.

Il y a également une question que l’on pourrait oublier en parlant uniquement de remboursements : celle de la confidentialité. Que se passe-t-il si le conjoint connaît les identifiants du compte ameli ou a accès aux courriels de la victime ? La Cnam prévoit un accompagnement pour sécuriser les données personnelles dans le compte ameli et dans Mon espace santé. On peut contacter sa CPAM au 3646 ou dans un accueil de l’Assurance Maladie et signaler les difficultés de confidentialité, de préférence par un moyen de communication auquel l’auteur des violences n’a pas accès.

Une aide administrative n’est pas un service de secours

En cas de danger immédiat, les services de police et de gendarmerie sont joignables au 17 ou au 112 ; si parler est impossible, on peut envoyer un SMS au 114. Pour une urgence médicale, le numéro est le 15. Le 3919, destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage, permet d’être écouté et orienté gratuitement, à toute heure, mais ne remplace pas les secours. Le rôle de la convention du 25 novembre sera justement de faire en sorte que, une fois la personne en sécurité, elle n’ait pas à chercher seule, d’un guichet à l’autre, comment obtenir les moyens de le rester.