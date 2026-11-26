Le gouvernement britannique a annoncé 5 500 possibilités d’emploi et de formation dans le cadre de son nouvel accord avec l’industriel Babcock. Ce chiffre ne signifie pas que 5 500 postes permanents vont être créés. Selon le communiqué de Babcock, 3 000 nouveaux emplois à temps plein sont attendus, auxquels s’ajoutent plus de 2 500 possibilités d’apprentissage ou destinées aux jeunes diplômés. La différence est importante, notamment pour les jeunes auxquels le gouvernement entend offrir des perspectives professionnelles dans l’industrie.

L’accord, évalué à 8,7 milliards de livres sterling par Babcock, commencera le 1er décembre 2026 pour cinq ans. Il permettra également de soutenir 8 500 postes qui existent déjà dans les activités nucléaires de défense du groupe. C’est tout un ensemble de compétences industrielles que le Royaume-Uni souhaite ainsi préserver dans la durée : les bâtiments doivent être entretenus aujourd’hui, mais il faudra aussi former ceux qui s’en chargeront demain.

Plymouth et l’Écosse concentrent les recrutements annoncés

Où seront créés ces nouveaux emplois ? Le ministre Luke Pollard a détaillé leur répartition au Parlement britannique. Sur les 3 000 postes prévus, 1 600 devraient être créés à Devonport, dans l’agglomération de Plymouth, 900 dans la région de Clyde et les 500 restants à Bristol et dans d’autres implantations. Le ministère chargé de l’Écosse précise que le site écossais devrait en outre bénéficier de 450 opportunités d’apprentissage et pour les jeunes diplômés.

Et les besoins dépassent ce seul contrat. L’ensemble de la filière nucléaire militaire britannique mobilise actuellement quelque 47 000 salariés, estime le ministère de la Défense, qui prévoit un besoin de main-d’œuvre d’environ 65 000 personnes en 2030. La difficulté pour les industriels ne sera donc pas uniquement de publier des offres d’emploi, mais de trouver et de former des personnes capables d’occuper ces postes. Les chiffres annoncés ce jeudi restent, à ce stade, des objectifs sur cinq ans et non des recrutements déjà effectués.