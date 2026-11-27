La Chambre Deuxième du Travail de General Roca, en Argentine, a ordonné en juin 2026 à des employeurs du secteur de la restauration de verser 95 771 860,82 $ à une ancienne cuisinière de la province de Río Negro. D’après Radio Mitre, le tribunal a reconnu une relation de travail qui s’est étalée sur plus de neuf ans, marquée par une absence totale de repos hebdomadaire et un enregistrement irrégulier auprès des autorités.

La femme avait commencé à travailler le 1er février 2012 dans un établissement gastronomique. Selon sa demande, elle enchaînait des journées de huit heures, du lundi au dimanche, sans jour de congé fixe. Elle dénonçait également des salaires inférieurs à ceux auxquels elle avait droit et une déclaration professionnelle non conforme.

Le 20 mars 2020, au tout début de la pandémie de coronavirus, ses employeurs lui ont annoncé qu’elle ne continuerait pas à travailler. En avril 2021, elle leur a envoyé un télégramme exigeant la régularisation de sa situation et le paiement des sommes dues.

Faute de réponse, elle s’est considérée comme licenciée, une procédure que le droit du travail argentin appelle le despido indirecto. Ce n’est qu’en novembre 2022 qu’elle a finalement porté l’affaire devant la justice.

Les employeurs poursuivis n’ont jamais répondu à l’action engagée contre eux et ont été déclarés en rebeldía, c’est-à-dire en défaillance judiciaire. Sur la base des pièces versées au dossier, la Chambre a reconnu l’existence de la relation de travail et retenu avril 2021, date du télégramme, comme point final de celle-ci, plutôt que mars 2020, date de l’annonce verbale.

C’est ce choix qui a permis d’établir une ancienneté supérieure à neuf ans, malgré l’interruption effective des tâches pendant la pandémie.

Deux clients habituels de l’établissement ont témoigné durant le procès. L’un a affirmé qu’il la voyait régulièrement travailler lorsqu’il venait déjeuner, y compris les week-ends. L’autre a précisé qu’elle assurait aussi des services de nuit le samedi et le dimanche. Ces déclarations, associées aux télégrammes envoyés par la cuisinière, ont pesé dans l’établissement des faits par le tribunal.

Un capital multiplié après actualisation

Le montant finalement accordé n’a rien d’une simple indemnité de licenciement. Le capital initialement reconnu par la Chambre s’élevait à 3 060 658,28 $. Avec les actualisations et les intérêts calculés dans la sentence, cette somme a grimpé à 95 771 860,82 $.

Le jugement additionne plusieurs postes : l’indemnisation pour ancienneté, l’absence de préavis, les primes de fin d’année, les congés payés, les heures supplémentaires, les salaires impayés et des majorations indemnitaires prévues pour ce type de manquement. Le tribunal a fixé un délai de dix jours à compter de la notification pour que le paiement soit effectué. Les intérêts, eux, continueront de s’accumuler jusqu’au règlement complet de la dette, rappelle la décision.