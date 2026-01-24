Un simple café lui coûte son job… mais la justice lui offre 18 mois de salaire en retour

Un salarié licencié pour avoir récupéré 1,60 € dans une machine à café a obtenu gain de cause au tribunal, avec 18 mois de salaire en dédommagement.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Un simple café lui coûte son job… mais la justice lui offre 18 mois de salaire en retour
Un simple café lui coûte son job… mais la justice lui offre 18 mois de salaire en retour | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Un incident qui semblait anodin dans le nord de l’Italie a donné lieu à une affaire judiciaire surprenante. Un employé de longue date a été licencié pour avoir récupéré 1,60 € dans une machine à café défectueuse de son entreprise. Ce licenciement a finalement abouti à une décision de justice commentée dans la presse.

Un licenciement qui fait tiquer

L’affaire commence en juin 2024, à Brescia, dans la Lombardie. Un salarié, en poste depuis 14 ans dans la même entreprise, se sert d’une machine à café qui refuse de rendre la monnaie de 1,60 €. Le lendemain, il récupère la somme dans la machine. Un collègue le voit et se précipite pour signaler l’événement au service des ressources humaines de l’entreprise.

La direction, appliquant strictement une procédure interne interdisant de récupérer de la monnaie sans accord préalable, décide de licencier le salarié, ce qui soulève des questions sur les obligations de l’employeur. Estimant la sanction injustifiée, et incapable de comprendre une mesure si sévère, le salarié saisit la justice contre son employeur.

Le tribunal tranche

En examinant les faits, le tribunal de Brescia donne raison au salarié. La justice qualifie la décision de la direction de « totalement disproportionnée ». Même si l’employé a restitué la somme peu de temps après, le tribunal juge que son acte n’a causé aucun préjudice à l’entreprise.

Le tribunal annule le licenciement et condamne l’entreprise à verser au salarié une indemnité équivalente à 18 mois de salaire. Les médias ont souligné le contraste entre la petite somme initiale et l’ampleur de l’indemnisation : le Corriere della Sera, un média italien, a largement relaté cette affaire. Le jugement rappelle qu’il faut adapter les mesures disciplinaires à la gravité des faits.

Ce que révèle la gestion des ressources humaines

L’affaire met en lumière certains choix de gestion des ressources humaines et la rigidité de l’application des procédures internes sur le lieu de travail. Le comportement du collègue, qui dénonce sans chercher à comprendre la situation, et la réaction rapide des responsables RH sont des éléments clés. La direction de l’entreprise a manifestement manqué de recul avant de prononcer le licenciement.

En France, Les Dernières nouvelles d’Alsace, un média français, a repris l’histoire, montrant la portée médiatique d’une décision de ce type.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Ils peinent à recruter : ce pays voisin paie 3 000 € nets aux Français, logement inclus
Emploi

Ils peinent à recruter : ce pays voisin paie 3 000 € nets aux Français, logement inclus

Capgemini Va Supprimer 2 400 Emplois En France Lia Bouleverse Le Marche Du Travail Numerique
Emploi

Capgemini va supprimer 2 400 emplois en France : l’IA bouleverse le marché du travail numérique

Marche De L'emploi 2025 Un Ralentissement Maitrise Qui Redessine Les Recrutements
Emploi

Marché de l’emploi 2025 : un ralentissement maîtrisé qui redessine les recrutements

Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le nouveau calendrier de paiement chômage enfin dévoilé
Emploi

Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le nouveau calendrier de paiement chômage enfin dévoilé

Couv News 2025 12 24t153812.978
Emploi

Vous avez peut-être de l’argent oublié sur votre épargne salariale (et personne ne vous prévient)

Conges Payes Ce Que La Nouvelle Regle Change Pour Lemploi
Emploi

Congés payés : ce que la nouvelle règle change pour l’emploi

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly