Elle n’a emporté qu’une statuette de Bouddha. En septembre 2024, alors que Maga agrandissait encore sa maison en terre dans les sierras de Calamuchita, un incendie de forêt a progressé jusqu’aux abords de sa propriété. L’ordre d’évacuer est tombé vite. Elle est partie avec ce qu’elle portait sur elle, raconte le média argentin TN.

Deux avions-citernes ont ensuite déversé de l’eau sur le secteur, au moment où les flammes atteignaient sa parcelle. L’intervention a permis de stopper le feu avant qu’il n’atteigne la maison.

Un appel à la radio et des voisins mobilisés

Pendant que le feu progressait, un message a circulé sur les ondes appelant tout le monde à se rendre chez Maga pour la sauver. Des voisins se sont alors organisés en brigades autoconvoquées, les brigadistas, formées au préalable par les pompiers volontaires de Yacanto. Maga elle-même fait partie de ce groupe communautaire, constitué pour répondre aux urgences forestières de la zone.

L’épisode a laissé une trace durable chez elle. Lors d’un entretien à la chaîne YouTube Sueños de ruta, elle a confié qu’elle s’était rendu compte qu’elle n’était pas sa maison, et que tant qu’elle pourrait continuer à vivre, elle pourrait se construire un autre endroit.

De San Telmo aux sierras

Maga est née à Río Grande, en Terre de Feu, où elle a vécu jusqu’à ses 11 ans. Direction ensuite Buenos Aires, où elle étudie les Beaux-Arts avant de tenir pendant 13 ans un stand fixe à la foire artisanale de San Telmo.

Un parcours stable, qu’elle décide pourtant d’interrompre après une retraite de femmes organisée à l’écovillage Umepay, dans la vallée de Calamuchita, à 12 kilomètres de Villa Yacanto, au bord du río Grande, un nom qui rappelle sa ville natale. Séduite par le lieu, elle y revient six mois plus tard comme volontaire, puis s’y installe définitivement.

Les débuts sont rudimentaires. Elle vit d’abord dans une caravane et se lave au tuyau d’arrosage, les toilettes restant à l’extérieur une fois la caravane revendue pour acheter une voiture. Sa première construction, une cuisine en bois de 3 mètres sur 3, deviendra plus tard une chambre.

Avec le temps, Maga agrandit son habitation grâce à la quincha, une technique de bioconstruction mêlant bois, terre et paille. Plutôt que de tout démolir, elle intègre l’existant au nouveau projet : salle de bain intérieure, grandes baies vitrées ouvertes sur les sierras, portes et fenêtres récupérées de démolitions, arbres plantés pour restaurer la végétation du terrain.

« Ces petites choses m’ont amené à accorder une grande valeur à chaque instant. Avoir connu les toilettes sèches et pouvoir maintenant appuyer sur un bouton, m’être lavé au tuyau d’arrosage et disposer désormais d’une douche avec de l’eau chaude… », résume-t-elle dans ce même entretien.

Le tourisme de la zone, saisonnier, ne suffit pas toujours à faire vivre l’artisanat seul. Maga a donc ajouté une corde à son arc : elle travaille comme chauffeuse de remise, une activité qu’elle combine avec la production artisanale et la location temporaire de sa maison.