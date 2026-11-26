Il n’est pas nécessaire de consacrer une heure de cours à un jeu pour apprendre aux enfants à travailler ensemble : on peut aussi transformer le cours lui-même en jeu. C’est le principe du Good Behavior Game (GBG), dont Santé publique France a publié le 26 novembre 2026 les résultats de deux évaluations françaises. On a beaucoup débattu de l’uniforme à l’école pour améliorer le climat scolaire ; ici, c’est à la manière dont les enfants travaillent et dont les adultes les encadrent que l’on s’intéresse.

Du CP au CM2, les élèves font leurs exercices habituels en équipe, avec un objectif commun : respecter les règles de vie de la classe. Il n’est pas question de finir avant les autres pour gagner, puisque toutes les équipes peuvent remporter la partie. Et le programme ne consiste pas simplement à annoncer des règles : il faut apprendre aux enfants à les mettre en pratique, puis les aider à le faire de manière de plus en plus autonome.

Une classe plus calme, même quand le jeu est terminé

La première étude, détaillée dans la synthèse de Santé publique France, porte sur 453 classes de 79 écoles. Les chercheurs disposent de 14 756 observations durant le jeu et de 3 956 observations en classe ordinaire. C’est cette seconde série qui est intéressante : si les enfants respectent les règles uniquement pour obtenir une récompense, qu’en restera-t-il une fois la partie terminée ? Les écarts entre les deux situations se réduisent au cours de l’année. Chez les enseignants dont la pratique demandait à être améliorée (14 %), cette évolution apparaît après la formation de rappel de février-mars.

La formation est donc loin d’être anecdotique. Le ministère de l’Éducation nationale présente le GBG parmi ses dispositifs de prévention et prévoit que les enseignants soient accompagnés pendant une année scolaire. Les professeurs doivent pouvoir s’approprier la méthode, pas seulement disposer de ses règles sur une fiche.

Les progrès des élèves en difficulté ne sont pas les mêmes partout

La deuxième étude suit 167 enfants issus de 48 classes, sélectionnés par leurs enseignants, entre 2015 et 2018. Leur comportement et leurs compétences sont évalués en novembre, mars et juin. Les variations moyennes ajustées sur l’échelle TOCA-R (qui va de 55 à 330 points) atteignent 30 points chez les élèves dont l’enseignant possède une pratique experte, contre 16 pour une pratique efficace et 2 pour une pratique à améliorer. Cette dernière variation n’est pas statistiquement significative. Il ne s’agit ni de notes scolaires ni de pourcentages de réussite.

Ces résultats doivent être lus avec une précaution : les deux études suivent des classes participant au programme, sans groupe témoin extérieur et sans attribution aléatoire des niveaux de pratique. Les enseignants évaluent eux-mêmes les enfants. Les données éclairent donc le lien entre la maîtrise du jeu et les progrès observés, sans permettre d’isoler avec certitude la part du programme dans ces progrès. Elles ne remplacent pas non plus les aménagements scolaires nécessaires à certains élèves.

Le déploiement a commencé en France en 2015, notamment à Valbonne, comme le retrace le dossier publié en juillet 2025 dans La Santé en action. Santé publique France évoque aujourd’hui l’intérêt d’expérimenter une généralisation, mais n’annonce pas que le programme sera proposé dans toutes les écoles. Et c’est peut-être là l’enjeu : il ne suffira pas de multiplier les classes qui jouent, si l’on ne donne pas aux enseignants les moyens d’apprendre à faire jouer leurs élèves.