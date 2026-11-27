Pour les salariés qui commencent leur journée de travail sur un chantier à 7 heures, vendredi 27 novembre ne devrait pas être une journée particulièrement agréable dans le Nord-Est. Les prévisions de Météo-France font état de gelées qui s’étendent jusque dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, avec des températures pouvant atteindre −6 °C près de la Belgique. Dans le Nord-Est, où des plaques de verglas peuvent encore subsister vendredi matin, le thermomètre devrait rester très bas dans l’après-midi. Et samedi, il pourrait même ne pas y avoir de dégel dans certains endroits.

Le froid au travail ne se résume pas à une température minimale

Le Code du travail interdit-il alors de travailler en dessous de 0 °C ? Non, il n’existe pas de température minimale générale qui déclencherait automatiquement l’arrêt de l’activité, comme le rappelle l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Il n’est d’ailleurs pas toujours évident de comparer deux situations de travail en se basant sur le seul thermomètre. Un salarié qui doit rester debout à un poste fixe, soumis au vent et à la pluie, n’est pas exposé aux mêmes contraintes qu’un autre qui alterne entre des tâches physiques et des passages dans un local chauffé.

Le froid a aussi des conséquences qui dépassent la sensation d’inconfort. La perte de dextérité des doigts, par exemple, peut augmenter le risque d’accident lorsqu’on manipule un outil. Le verglas présente quant à lui un risque de chute, y compris pour des salariés dont le métier ne suppose pas de travailler toute la journée en plein air.

Des horaires et des conditions de travail à adapter

L’employeur doit évaluer les risques liés aux températures et prendre les mesures de prévention appropriées. Le retour du froid peut ainsi justifier de réorganiser certaines tâches, de limiter le temps d’exposition des équipes ou de prévoir des pauses dans un endroit chauffé. Dans ses recommandations sur le travail au froid, l’INRS insiste notamment sur les prévisions météorologiques, la durée d’exposition et l’attention particulière à porter aux travailleurs isolés.

Les métiers du bâtiment ne sont pas les seuls concernés par l’épisode de cette fin novembre. Il faut compter aussi avec les salariés de la logistique qui chargent les véhicules dehors, les équipes chargées d’entretenir les routes ou encore les travailleurs agricoles. Et puisque Météo-France prévoit de nouvelles gelées dans l’Est dimanche matin, les salariés qui travaillent le week-end pourraient rester exposés alors même que le redoux aura déjà commencé dans certaines régions de l’Ouest.