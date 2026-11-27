On connaît depuis le 9 novembre le pourcentage de hausse du Smic : 1,6 %. Mais pour vérifier une fiche de paie, ce ne sont pas tellement les pourcentages qui intéressent les salariés, ce sont les euros. Le décret n° 2026-1082 du 25 novembre, paru au Journal officiel le 26 novembre 2026, fixe les nouveaux seuils qui entreront en vigueur le 1er décembre. Et son deuxième article concerne aussi des salariés qui ne sont pas forcément payés au Smic.

Le Smic à temps plein et à temps partiel : deux calculs selon le territoire

En métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’heure de travail au Smic passera de 12,31 à 12,51 euros brut. Pour 35 heures par semaine, cela représente 1 897,35 euros brut par mois, soit 30,33 euros de plus qu’en novembre. À Mayotte, le tarif horaire passe de 9,56 à 9,71 euros et le montant mensuel à temps plein atteint 1 472,68 euros brut, selon les montants détaillés par Service Public le 26 novembre.

Or, tout le monde ne travaille pas 35 heures par semaine. Pour un contrat de 20 heures hebdomadaires mensualisé, on multiplie les 20 heures par 52 semaines puis on divise par 12 mois. Au nouveau Smic, cela donne 1 084,20 euros brut par mois en métropole et dans les collectivités au même tarif, et 841,53 euros à Mayotte. Ces exemples supposent un mois complet, sans absence ni majoration et sans dispositif particulier autorisant un salaire inférieur au Smic.

Il faut par ailleurs distinguer le salaire brut du salaire net : les 1 501,94 euros nets annoncés pour un temps plein au tarif métropolitain ne seront pas nécessairement le montant exact du virement de chaque salarié. Et si le débat des dernières semaines a beaucoup porté sur les minima de branche, un salarié ne doit pas attendre la signature d’un accord pour bénéficier du nouveau plancher légal. Les salariés déjà rémunérés au-dessus du nouveau Smic, eux, ne bénéficient pas automatiquement d’une augmentation de 1,6 %, comme le rappelle le Code du travail numérique.

Minimum garanti : pourquoi quatre centimes comptent aussi sur une fiche de paie

Le deuxième article du décret porte le minimum garanti de 4,35 à 4,39 euros. Cette valeur s’applique également à Mayotte : à la différence du Smic horaire, le décret ne prévoit pas ici de tarif distinct pour le département. Mais qu’est-ce que le minimum garanti ? Ce n’est ni un salaire horaire ni une somme à ajouter automatiquement au salaire.

Il sert notamment à évaluer certains avantages en nature. Prenons les hôtels, cafés et restaurants : pour le repas fourni gratuitement au salarié, l’Urssaf retient un minimum garanti par repas dans ce secteur pour le calcul des cotisations, lorsque ce barème est applicable. À compter de décembre, pour 20 repas ainsi évalués, la valeur passe donc de 87 à 87,80 euros. Ce sont 80 centimes de plus dans la valorisation de l’avantage, pas 80 centimes de plus versés en espèces. Le forfait repas du régime général obéit à un autre barème : 5,50 euros en 2026 selon l’Urssaf. Il n’y a donc pas lieu de lui appliquer les quatre centimes supplémentaires du minimum garanti.

Une fiche de paie de décembre pourra ainsi comporter deux modifications distinctes : celle de la rémunération minimale et celle de la valeur de certains avantages en nature. Quant aux augmentations pour les salaires au-dessus du Smic, elles restent tributaires des dispositions contractuelles ou conventionnelles applicables et, le cas échéant, des négociations salariales.