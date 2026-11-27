Une fois les enfants couchés, il reste encore à trouver ce fameux cadeau que l’on a promis de mettre sous le sapin. Et puisque les magasins sont fermés, autant le commander sur Internet. Cette situation, que peuvent connaître de nombreux parents à l’approche de Noël, trouve un écho dans les données publiées par le Mastercard Economics Institute.

L’institut, qui prévoit une hausse de 3,4 % des ventes au détail dans neuf pays européens pendant les fêtes de fin d’année 2026, constate que les achats en soirée prennent de l’importance. En Espagne, près d’un quart des dépenses de Noël sur Internet sont réalisées après 20 heures.

Cette possibilité de faire ses courses à n’importe quelle heure est particulièrement intéressante pour ceux qui doivent jongler entre les horaires de travail, les obligations familiales et les préparatifs des fêtes.

Préserver les cadeaux des enfants malgré les difficultés financières

Car si trouver le temps de faire ses achats est parfois compliqué, trouver l’argent nécessaire pour les financer l’est aussi. Et la progression des dépenses commerciales attendue par Mastercard ne signifie pas que toutes les familles disposent d’un budget de Noël plus conséquent cette année.

Une enquête de la Fevad et de Toluna, publiée en novembre 2026, révèle que seuls 34 % des répondants concernés estiment pouvoir financer leurs cadeaux sans réduire d’autres dépenses ni mobiliser leur épargne ou un financement.

Et lorsqu’il faut faire des choix, ce sont parfois les adultes qui en font les frais : 17 % envisagent de maintenir les cadeaux destinés aux enfants en réduisant ceux des adultes.

Les Français semblent par ailleurs de plus en plus disposés à trouver leurs cadeaux ailleurs que dans les rayons des magasins de produits neufs. Selon Ipsos bva, dans une enquête publiée le 25 novembre 2026, 61 % des Français célébrant Noël sont favorables à l’idée de recevoir un cadeau de seconde main.

Et si le cadeau de Noël était une sortie plutôt qu’un objet ?

Le développement du commerce en ligne n’a pas pour autant fait disparaître l’intérêt des consommateurs pour les petits commerces de proximité. Et ce sont parfois les établissements auxquels on ne pense pas immédiatement lorsque l’on évoque les cadeaux de Noël qui bénéficient de la période.

En France, les données transmises par Mastercard montrent que la part des dépenses revenant aux petits acteurs dans le secteur des spectacles vivants passe de 12,4 % à 15,7 % au dernier trimestre. Une progression est également observée pour les cinémas et autres spectacles, ainsi que pour les agences de voyages.

Une place de théâtre, une séance de cinéma avec les enfants ou une escapade à deux peuvent en effet constituer des cadeaux au même titre qu’un jouet ou un vêtement.

Et si l’intelligence artificielle peut aider à trouver une idée de sortie ou un cadeau adapté à son budget, il reste une chose qu’elle ne peut pas faire à la place des familles : partager avec elles le plaisir de ces moments.