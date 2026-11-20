Depuis le 16 novembre 2026, salariés et demandeurs d’emploi ont accès à un nouvel espace personnel pour retrouver leurs formations en santé et sécurité au travail. Le portail officiel Mon Passeport Prévention permet désormais de consulter les informations transmises par les employeurs et les organismes de formation, de compléter son parcours et d’en télécharger un extrait. Pour les personnes qui changent de poste ou recherchent un emploi, l’intérêt est très concret : conserver la trace des compétences acquises en prévention des risques.

Un dossier de formations accessible aux travailleurs eux-mêmes

Jusqu’ici, le déploiement du service s’était concentré sur les organismes de formation, qui disposent de leur espace depuis avril 2025, puis sur les employeurs, depuis mars 2026. La nouvelle étape donne aux titulaires un accès direct aux données qui les concernent. Créé par la loi du 2 août 2021 et géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État, le passeport rassemble les formations et qualifications en santé et sécurité au travail, sans se substituer à l’ensemble des documents professionnels.

Dans l’espace personnel, quatre catégories structurent les informations : certifications, justificatifs de réussite, attestations de formation et formations. Les données peuvent provenir des déclarations de l’employeur, de l’organisme de formation ou du titulaire lui-même. Si une formation manque, notamment parce qu’elle a été suivie avant l’ouverture du dispositif, son bénéficiaire peut la renseigner, en particulier lorsqu’elle reste en cours de validité. Cette possibilité n’implique pas que toutes les formations anciennes apparaissent automatiquement.

Comment se connecter et transmettre ses compétences à un recruteur

L’accès se fait par Mon Compte Formation. À la première connexion, l’utilisateur doit activer le service et accepter ses conditions générales d’utilisation. Il peut ensuite s’identifier avec FranceConnect+ ou avec les identifiants de Mon Compte Formation, selon les modalités indiquées par le portail destiné aux travailleurs.

La rubrique « Mes options de partage » permet de produire un extrait au format PDF présentant les formations en cours de validité. Le titulaire choisit s’il veut le transmettre à son employeur ou à un recruteur. Cette démarche peut être utile pour faire reconnaître une habilitation, présenter une formation de prévention déjà suivie ou identifier celles qui doivent être renouvelées. Le partage direct en ligne entre les différents acteurs, lui, est annoncé pour une étape ultérieure : il ne faut pas le confondre avec le téléchargement actuellement disponible.

Un suivi des compétences, pas une dispense générale de formation

Pour les entreprises, la consultation des formations déclarées peut aider à repérer les dates de validité et les besoins d’actualisation des compétences. Mais la présence d’une attestation dans le passeport ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’une formation répond aux exigences de sécurité d’un nouveau poste. La pertinence et la validité des qualifications restent à apprécier au regard de l’activité exercée.

L’ouverture aux travailleurs s’inscrit dans un calendrier déjà engagé. Le ministère du Travail a notamment prolongé jusqu’au 31 décembre 2026 une période transitoire aménageant les déclarations des employeurs. Les informations accessibles à chaque salarié peuvent donc dépendre des formations déjà enregistrées. Le nouvel espace permet de vérifier son parcours et de contribuer à le compléter, plutôt que de présumer qu’il est exhaustif dès la première connexion.